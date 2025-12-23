рф посилює націоналізацію, привабливі активи перепродають лояльним кремлю інвесторам - розвідка
Київ • УНН
У 2025 році в росії різко посилився тренд на націоналізацію, влада активно вилучає приватні компанії з подальшим перепродажем лояльним кремлю інвесторам. Загальна вартість активів, що перейшли в державну власність, перевищила 3 трлн рублів, що в 4,5 раза більше, ніж у 2024-му.
У 2025 році в росії різко посилився тренд на націоналізацію: влада активно вилучає приватні компанії, як правило, з подальшим перепродажем лояльним кремлю інвесторам, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Деталі
За даними розвідки, загальна вартість активів, що перейшли в державну власність, перевищила 3 трлн рублів – у 4,5 раза більше, ніж у 2024-му, а з 2022-го сукупно сягнула близько 6,5 трлн рублів. Майже 1,2 трлн рублів припадає на стратегічні підприємства, тоді як за корупційними звинуваченнями, що залишаються основною підставою для позовів, держава отримала трохи більше 1 трлн рублів.
Затримки зарплат на тлі "військового" зростання економіки: в рф десятки тисяч родин залишаються без доходів - розвідка20.12.25, 23:31 • 12838 переглядiв
Підстави для вилучень різноманітні – від порушень приватизації до зв’язків з іноземними інвесторами, причому іноземними вважаються навіть росіяни з другим громадянством чи посвідкою за кордоном. Націоналізація торкається всіх сфер, але найбільші ризики несуть великі та економічно привабливі активи, зокрема морські порти, рибопромислові та гірничо-збагачувальні підприємства. Рішення конституційного суду рф в жовтні 2024 року про відсутність строку давності в антикорупційних справах, а також недавнє визнання можливості вилучення біржових акцій лише посилюють цей процес
У рф формують нову силову й корупційну вертикаль під прикриттям міграційного контролю - розвідка22.12.25, 20:18 • 3544 перегляди
У розвідці наголошують, що активи рідко залишаються в державній власності: їх швидко перепродають, що приносить бюджету додаткові доходи – за оцінкою на вересень, близько 30 млрд рублів – і забезпечує непрямий контроль через інвесторів, близьких до кремля. Менше 1 % справ завершується на користь власників, а терміни розгляду суттєво скоротилися завдяки координації правоохоронних органів і судів.
Тренд підживлюється бюджетним тиском, високою вартістю грошей, низьким зростанням ВВП та волатильністю зовнішньої торгівлі. Передбачуваних причин для сповільнення немає: націоналізація продовжуватиме розширюватися, доки залишатимуться привабливі активи
росіяни зустрічатимуть 2026 рік у режимі жорсткої економії - розвідка21.12.25, 12:37 • 11323 перегляди