Затримки зарплат на тлі "військового" зростання економіки: в рф десятки тисяч родин залишаються без доходів - розвідка

Кількість звернень громадян щодо порушень трудових прав у росії перевищила 70 тисяч, що на 50% більше, ніж торік. Заборгованість із зарплати досягла 2,2 млрд рублів, що є максимальним рівнем із серпня 2020 року.
Наприкінці року російська економіка демонструє ознаки системної напруженості, що відображається в різкому зростанні скарг громадян на порушення трудових прав. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), інформує УНН.
Зазначається, що, за даними роструда, кількість звернень на початок грудня перевищила 70 тисяч, що у півтора раза більше, ніж торік, при цьому найбільший приріст зафіксовано в категорії скарг на затримки зарплат – понад 26 тисяч випадків, що на 60 % більше, ніж рік тому. Паралельно на 33 % зросла кількість заяв про незаконні звільнення.
Заборгованість із виплати заробітної плати стала однією з ключових тенденцій року. На кінець жовтня сумарні борги досягли 2,2 млрд рублів, збільшившись за місяць майже на 11 %. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року показник зріс утричі, що стало максимальним рівнем із серпня 2020-го
Вказується, що, попри офіційні звіти росстату про економічне зростання, його структура свідчить про критичну залежність від військово-промислового комплексу: так, дві третини приросту ВВП цього року забезпечив сектор оборонного виробництва, який працює у тризмінному режимі. У третьому кварталі з 0,6 % зростання економіки 0,4 процентного пункту припало на "держуправління та забезпечення безпеки". Частка ВПК у новому ВВП зросла майже втричі порівняно з минулим роком: тоді він забезпечував лише 1 пункт із 4,3 % приросту.
Водночас корпоративні прибутки за три квартали 2025 року скоротилися на 7,7 %. Це посилює ризики несвоєчасних виплат зарплат, що тягне за собою зростання кредитної заборгованості, проблеми в банківському секторі та загрозу масштабнішої економічної кризи. На 1 грудня сума неоплачених розстрочок за новобудови сягла 1,5 трлн рублів, що становить 17 % від укладених договорів
Там додають, що така динаміка підкреслює, що формальне зростання ВВП в росії дедалі більше базується на військових витратах, тоді як соціально-економічні показники демонструють поглиблення кризи.
За даними СЗР, військові видатки рф за 9 місяців 2025 року сягнули 11,8 трлн рублів, що вчетверо більше, ніж у 2021 році. Війна коштує 43,4 млрд рублів на день, поглинаючи 44% федеральних податків.
