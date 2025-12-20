Затримки зарплат на тлі "військового" зростання економіки: в рф десятки тисяч родин залишаються без доходів - розвідка

$42.340.00
49.590.00
ukenru
17:28 • 10110 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
17:18 • 17482 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
17:00 • 20706 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 15513 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 17514 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 24819 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 28609 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 25367 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 24607 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20064 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
94%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
WSJ назвало п'ять потенційних перешкод для миру між росією та Україною20 грудня, 13:37 • 23653 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 30594 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 16714 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 19502 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати18:00 • 11848 перегляди
Публікації
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати18:00 • 11854 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити17:00 • 20701 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 86388 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 61318 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 69406 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Луїш Монтенегру
Ілон Маск
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Одеса
Угорщина
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon19:10 • 1946 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді18:35 • 2986 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 19507 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 16718 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 30600 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Безпілотний літальний апарат
Серіали

Затримки зарплат на тлі "військового" зростання економіки: в рф десятки тисяч родин залишаються без доходів - розвідка

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Кількість звернень громадян щодо порушень трудових прав у росії перевищила 70 тисяч, що на 50% більше, ніж торік. Заборгованість із зарплати досягла 2,2 млрд рублів, що є максимальним рівнем із серпня 2020 року.

Затримки зарплат на тлі "військового" зростання економіки: в рф десятки тисяч родин залишаються без доходів - розвідка

Наприкінці року російська економіка демонструє ознаки системної напруженості, що відображається в різкому зростанні скарг громадян на порушення трудових прав. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, за даними роструда, кількість звернень на початок грудня перевищила 70 тисяч, що у півтора раза більше, ніж торік, при цьому найбільший приріст зафіксовано в категорії скарг на затримки зарплат – понад 26 тисяч випадків, що на 60 % більше, ніж рік тому. Паралельно на 33 % зросла кількість заяв про незаконні звільнення.

Заборгованість із виплати заробітної плати стала однією з ключових тенденцій року. На кінець жовтня сумарні борги досягли 2,2 млрд рублів, збільшившись за місяць майже на 11 %. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року показник зріс утричі, що стало максимальним рівнем із серпня 2020-го

- йдеться у повідомленні.

Прибутковість компаній стрімко тане: економіка рф входить у небезпечну фазу - розвідка28.11.25, 15:35 • 3899 переглядiв

Вказується, що, попри офіційні звіти росстату про економічне зростання, його структура свідчить про критичну залежність від військово-промислового комплексу: так, дві третини приросту ВВП цього року забезпечив сектор оборонного виробництва, який працює у тризмінному режимі. У третьому кварталі з 0,6 % зростання економіки 0,4 процентного пункту припало на "держуправління та забезпечення безпеки". Частка ВПК у новому ВВП зросла майже втричі порівняно з минулим роком: тоді він забезпечував лише 1 пункт із 4,3 % приросту.

Водночас корпоративні прибутки за три квартали 2025 року скоротилися на 7,7 %. Це посилює ризики несвоєчасних виплат зарплат, що тягне за собою зростання кредитної заборгованості, проблеми в банківському секторі та загрозу масштабнішої економічної кризи. На 1 грудня сума неоплачених розстрочок за новобудови сягла 1,5 трлн рублів, що становить 17 % від укладених договорів

- констатують у СЗР.

Там додають, що така динаміка підкреслює, що формальне зростання ВВП в росії дедалі більше базується на військових витратах, тоді як соціально-економічні показники демонструють поглиблення кризи.

Нагадаємо

За даними СЗР, військові видатки рф за 9 місяців 2025 року сягнули 11,8 трлн рублів, що вчетверо більше, ніж у 2021 році. Війна коштує 43,4 млрд рублів на день, поглинаючи 44% федеральних податків.

ISW: путін брехливо намагається зобразити економіку рф здатною підтримувати затяжну війну09.12.25, 07:44 • 4395 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України