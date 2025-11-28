Прибутковість компаній стрімко тане: економіка рф входить у небезпечну фазу - розвідка

$42.190.11
Ексклюзив
13:08 • 2584 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 820 перегляди
Ще одна категорія українці може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 16846 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 15024 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 15300 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 26352 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 18571 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17077 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14738 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 11999 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІ 28 листопада, 06:12
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежах 28 листопада, 07:16
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися 28 листопада, 07:24
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
08:06 • 26352 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 16652 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку 28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див" 27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа 25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ 25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року 24 листопада, 08:11
Прибутковість компаній стрімко тане: економіка рф входить у небезпечну фазу - розвідка

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Російська економіка входить у фінальну фазу 2025 року зі стрімким погіршенням корпоративних показників, зростанням неплатежів державних структур та поглибленням кризи цілих секторів. Накопичений сальдований фінансовий результат організацій у січні–вересні впав на 7,7 % у річному вимірі, а сукупні збитки російських організацій за дев’ять місяців зросли майже на чверть рік до року, досягнувши 6,52 трлн рублів.

Прибутковість компаній стрімко тане: економіка рф входить у небезпечну фазу - розвідка

російська економіка входить у фінальну фазу 2025 року зі стрімким погіршенням корпоративних показників, зростанням неплатежів державних структур і поглибленням кризи цілих секторів, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

За даними розвідки, накопичений сальдований фінансовий результат організацій у січні–вересні впав на 7,7 % у річному вимірі, сигналізуючи про швидке вичерпання запасу міцності бізнесу під тиском бюджетних обмежень, санкційного середовища та розширення військових витрат.

Прибутковість компаній стрімко тане: сукупні збитки російських організацій за дев’ять місяців зросли майже на чверть рік до року, досягнувши 6,52 трлн рублів. У мінус вийшли 18,4 тис. підприємств – на 11 % більше, ніж торік. Значною мірою цей сплеск пояснюється розривом платіжної дисципліни з боку державних корпорацій: саме вони формують основний попит у низці базових галузей, але у 2025 році стали головним джерелом фінансових розривів 

- йдеться у повідомленні.

Металургійна промисловість росії занепадає через експортні обмеження та конкуренцію з китайськими виробниками - розвідка18.11.25, 14:11 • 3770 переглядiв

З початку року регулятори відкрили 1 173 адміністративні справи щодо неплатежів у рамках держзакупівель – це вже на 20 % більше, ніж за весь 2024 рік (980). Малий бізнес фіксує особливо різке погіршення: кількість скарг на невиконання держкомпаніями контрактних зобов’язань зросла у 2,5 раза – із 200 звернень на 1,5 млрд рублів торік до 482 звернень на 3,6 млрд рублів станом на листопад. Для багатьох підприємств це означає втрату оборотного капіталу та вимушене згортання діяльності, додали у розвідці.

Критичним осередком проблем залишається вугільна промисловість. Частка збиткових підприємств у секторі підскочила до 68,1 % у січні–вересні проти 52 % роком раніше. Кумулятивний збиток досяг 309,2 млрд рублів, причому лише за останній місяць він збільшився ще на 46 млрд рублів. Слабкість виробничого блоку вже відображається на споживчому ринку. Продовольча інфляція досягла 7,97 % рік до року, тоді як окремі позиції демонструють різке цінове прискорення: огірки подорожчали на 24,07 % лише з початку листопада, томати – на 8,54 %. Зростання бензину на 13,26 % порівняно з 2024 роком підсилює інфляційний тиск по всьому ланцюгу поставок 

- йдеться у повідомленні.

Зарплатна криза охопила всі регіони росії: заборгованість перевищила 1,95 млрд рублів - розвідка21.11.25, 20:12 • 4380 переглядiв

Автомобільна промисловість, що раніше слугувала індикатором інвестиційного попиту, також демонструє обвал: виробництво легкових авто у жовтні впало на 46,7 %. Падіння на таку глибину свідчить не лише про слабкість внутрішнього ринку, але й про обмежений доступ до технологій та комплектувальних.

Сукупність цих чинників формує картину системного розбалансування економіки. Бізнесові збитки зростають швидше, ніж уряд встигає компенсувати втрати бюджетними вливаннями. У 2025 році російська економіка дедалі частіше демонструє структурні тріщини, які стає важко маскувати навіть військовим попитом 

- резюмували у розвідці.

Вугільна галузь росії занурюється у кризу: 74% компаній збиткові, 23% зупинили виробництво - розвідка25.11.25, 19:52 • 4262 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні