Прибутковість компаній стрімко тане: економіка рф входить у небезпечну фазу - розвідка

російська економіка входить у фінальну фазу 2025 року зі стрімким погіршенням корпоративних показників, зростанням неплатежів державних структур і поглибленням кризи цілих секторів, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

За даними розвідки, накопичений сальдований фінансовий результат організацій у січні–вересні впав на 7,7 % у річному вимірі, сигналізуючи про швидке вичерпання запасу міцності бізнесу під тиском бюджетних обмежень, санкційного середовища та розширення військових витрат.

Прибутковість компаній стрімко тане: сукупні збитки російських організацій за дев’ять місяців зросли майже на чверть рік до року, досягнувши 6,52 трлн рублів. У мінус вийшли 18,4 тис. підприємств – на 11 % більше, ніж торік. Значною мірою цей сплеск пояснюється розривом платіжної дисципліни з боку державних корпорацій: саме вони формують основний попит у низці базових галузей, але у 2025 році стали головним джерелом фінансових розривів - йдеться у повідомленні.

З початку року регулятори відкрили 1 173 адміністративні справи щодо неплатежів у рамках держзакупівель – це вже на 20 % більше, ніж за весь 2024 рік (980). Малий бізнес фіксує особливо різке погіршення: кількість скарг на невиконання держкомпаніями контрактних зобов’язань зросла у 2,5 раза – із 200 звернень на 1,5 млрд рублів торік до 482 звернень на 3,6 млрд рублів станом на листопад. Для багатьох підприємств це означає втрату оборотного капіталу та вимушене згортання діяльності, додали у розвідці.

Критичним осередком проблем залишається вугільна промисловість. Частка збиткових підприємств у секторі підскочила до 68,1 % у січні–вересні проти 52 % роком раніше. Кумулятивний збиток досяг 309,2 млрд рублів, причому лише за останній місяць він збільшився ще на 46 млрд рублів. Слабкість виробничого блоку вже відображається на споживчому ринку. Продовольча інфляція досягла 7,97 % рік до року, тоді як окремі позиції демонструють різке цінове прискорення: огірки подорожчали на 24,07 % лише з початку листопада, томати – на 8,54 %. Зростання бензину на 13,26 % порівняно з 2024 роком підсилює інфляційний тиск по всьому ланцюгу поставок - йдеться у повідомленні.

Автомобільна промисловість, що раніше слугувала індикатором інвестиційного попиту, також демонструє обвал: виробництво легкових авто у жовтні впало на 46,7 %. Падіння на таку глибину свідчить не лише про слабкість внутрішнього ринку, але й про обмежений доступ до технологій та комплектувальних.

Сукупність цих чинників формує картину системного розбалансування економіки. Бізнесові збитки зростають швидше, ніж уряд встигає компенсувати втрати бюджетними вливаннями. У 2025 році російська економіка дедалі частіше демонструє структурні тріщини, які стає важко маскувати навіть військовим попитом - резюмували у розвідці.

