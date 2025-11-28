$42.190.11
Прибыльность компаний стремительно тает: экономика ha входит в опасную фазу - разведка

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Российская экономика входит в финальную фазу 2025 года со стремительным ухудшением корпоративных показателей, ростом неплатежей государственных структур и углублением кризиса целых секторов. Накопленный сальдированный финансовый результат организаций в январе-сентябре упал на 7,7% в годовом измерении, а совокупные убытки российских организаций за девять месяцев выросли почти на четверть год к году, достигнув 6,52 трлн рублей.

Прибыльность компаний стремительно тает: экономика ha входит в опасную фазу - разведка

российская экономика входит в финальную фазу 2025 года со стремительным ухудшением корпоративных показателей, ростом неплатежей государственных структур и углублением кризиса целых секторов, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, накопленный сальдированный финансовый результат организаций в январе–сентябре упал на 7,7 % в годовом измерении, сигнализируя о быстром исчерпании запаса прочности бизнеса под давлением бюджетных ограничений, санкционной среды и расширения военных расходов.

Прибыльность компаний стремительно тает: совокупные убытки российских организаций за девять месяцев выросли почти на четверть год к году, достигнув 6,52 трлн рублей. В минус вышли 18,4 тыс. предприятий – на 11 % больше, чем в прошлом году. В значительной степени этот всплеск объясняется разрывом платежной дисциплины со стороны государственных корпораций: именно они формируют основной спрос в ряде базовых отраслей, но в 2025 году стали главным источником финансовых разрывов 

- говорится в сообщении.

Металлургическая промышленность россии приходит в упадок из-за экспортных ограничений и конкуренции с китайскими производителями - разведка18.11.25, 14:11 • 3770 просмотров

С начала года регуляторы открыли 1 173 административных дела по неплатежам в рамках госзакупок – это уже на 20 % больше, чем за весь 2024 год (980). Малый бизнес фиксирует особенно резкое ухудшение: количество жалоб на невыполнение госкомпаниями контрактных обязательств выросло в 2,5 раза – с 200 обращений на 1,5 млрд рублей в прошлом году до 482 обращений на 3,6 млрд рублей по состоянию на ноябрь. Для многих предприятий это означает потерю оборотного капитала и вынужденное сворачивание деятельности, добавили в разведке.

Критическим очагом проблем остается угольная промышленность. Доля убыточных предприятий в секторе подскочила до 68,1 % в январе–сентябре против 52 % годом ранее. Кумулятивный убыток достиг 309,2 млрд рублей, причем только за последний месяц он увеличился еще на 46 млрд рублей. Слабость производственного блока уже отражается на потребительском рынке. Продовольственная инфляция достигла 7,97 % год к году, тогда как отдельные позиции демонстрируют резкое ценовое ускорение: огурцы подорожали на 24,07 % только с начала ноября, томаты – на 8,54 %. Рост бензина на 13,26 % по сравнению с 2024 годом усиливает инфляционное давление по всей цепочке поставок 

- говорится в сообщении.

Зарплатный кризис охватил все регионы России: задолженность превысила 1,95 млрд рублей - разведка21.11.25, 20:12 • 4382 просмотра

Автомобильная промышленность, ранее служившая индикатором инвестиционного спроса, также демонстрирует обвал: производство легковых автомобилей в октябре упало на 46,7 %. Падение на такую глубину свидетельствует не только о слабости внутреннего рынка, но и об ограниченном доступе к технологиям и комплектующим.

Совокупность этих факторов формирует картину системного разбалансирования экономики. Бизнес-убытки растут быстрее, чем правительство успевает компенсировать потери бюджетными вливаниями. В 2025 году российская экономика все чаще демонстрирует структурные трещины, которые становится трудно маскировать даже военным спросом 

- резюмировали в разведке.

Угольная отрасль россии погружается в кризис: 74% компаний убыточны, 23% остановили производство – разведка25.11.25, 19:52 • 4262 просмотра

Антонина Туманова

