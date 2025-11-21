Зарплатный кризис охватил все регионы России: задолженность превысила 1,95 млрд рублей - разведка
Киев • УНН
Задолженность по зарплатам в России на конец сентября превысила 1,95 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем год назад. Это системный кризис, охватывающий ключевые отрасли и различные регионы страны, включая строительные компании и добывающую промышленность.
Задолженность по зарплатам в россии стремительно растет: на конец сентября она превысила 1,95 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем год назад. Как сообщили в Службе внешней разведки, это уже не отдельные случаи, а системный кризис, охватывающий ключевые отрасли и различные регионы страны, передает УНН.
Детали
По данным разведки, больше всего пострадали строительные компании, где задержки фиксируются даже на крупных инфраструктурных проектах. В нескольких областях рабочие объявляли забастовки из-за невыплат. Добывающая промышленность также в кризисе: сотни шахтеров остались без работы после массовых сокращений.
Компании все чаще экономят на персонале: переводят сотрудников на четырехдневную неделю, отправляют в неоплачиваемые отпуска, сокращают премии или переводят на трудовые договоры, чтобы уменьшить расходы на социальные взносы. По данным опросов, 20 % работников потеряли часть бонусов, еще 9 % – полностью
В разведке отмечают, что медики и учителя сообщают о резком падении доходов из-за сокращения надбавок и премий. Во многих регионах зарплаты врачей и педагогов снизились на десятки процентов, что вызывает недовольство и ощущение несправедливости среди работников социальной сферы.
Общая картина демонстрирует глубокую нестабильность рынка труда: долги, сокращения и новые формы экономии становятся нормой, а перспективы остаются негативными