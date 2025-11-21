Зарплатный кризис охватил все регионы России: задолженность превысила 1,95 млрд рублей - разведка

$42.150.06
21:58 • 3602 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
19:13 • 13006 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 18711 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 21514 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 20888 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 25976 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 16762 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 17678 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 16895 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 36177 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
Популярные новости
Президент предложил, а фракция поддержала: Маслова предлагают на должность министра юстиции21 ноября, 15:11 • 7648 просмотра
В рф осудили чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко по обвинению в "госизмене" - ВВС21 ноября, 15:16 • 7160 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 18521 просмотра
путин впервые прокомментировал план Трампа по прекращению войны в Украине21 ноября, 17:41 • 4988 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17179 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17297 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 18622 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 25975 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 36175 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 35040 просмотра
УНН Lite
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17297 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 32150 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 46483 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 48497 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 61988 просмотра
Зарплатный кризис охватил все регионы России: задолженность превысила 1,95 млрд рублей - разведка

Киев • УНН

 • 2484 просмотра

Задолженность по зарплатам в России на конец сентября превысила 1,95 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем год назад. Это системный кризис, охватывающий ключевые отрасли и различные регионы страны, включая строительные компании и добывающую промышленность.

Зарплатный кризис охватил все регионы России: задолженность превысила 1,95 млрд рублей - разведка

Задолженность по зарплатам в россии стремительно растет: на конец сентября она превысила 1,95 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем год назад. Как сообщили в Службе внешней разведки, это уже не отдельные случаи, а системный кризис, охватывающий ключевые отрасли и различные регионы страны, передает УНН.

Детали

По данным разведки, больше всего пострадали строительные компании, где задержки фиксируются даже на крупных инфраструктурных проектах. В нескольких областях рабочие объявляли забастовки из-за невыплат. Добывающая промышленность также в кризисе: сотни шахтеров остались без работы после массовых сокращений.

Стратегический удар для москвы: рф приостановила создание военно-морского пункта в Порт-Судане - разведка19.11.25, 19:23 • 5546 просмотров

Компании все чаще экономят на персонале: переводят сотрудников на четырехдневную неделю, отправляют в неоплачиваемые отпуска, сокращают премии или переводят на трудовые договоры, чтобы уменьшить расходы на социальные взносы. По данным опросов, 20 % работников потеряли часть бонусов, еще 9 % – полностью 

- говорится в сообщении.

Металлургическая промышленность россии приходит в упадок из-за экспортных ограничений и конкуренции с китайскими производителями - разведка18.11.25, 14:11 • 3641 просмотр

В разведке отмечают, что медики и учителя сообщают о резком падении доходов из-за сокращения надбавок и премий. Во многих регионах зарплаты врачей и педагогов снизились на десятки процентов, что вызывает недовольство и ощущение несправедливости среди работников социальной сферы.

Рост НДС в россии из-за военных расходов ударит по гражданам и бюджетам регионов - разведка10.11.25, 13:17 • 4954 просмотра

Общая картина демонстрирует глубокую нестабильность рынка труда: долги, сокращения и новые формы экономии становятся нормой, а перспективы остаются негативными 

- указано в сообщении.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Столкновения