Зарплатна криза охопила всі регіони росії: заборгованість перевищила 1,95 млрд рублів - розвідка

Заборгованість із зарплат у росії на кінець вересня перевищила 1,95 млрд рублів, що у чотири рази більше, ніж рік тому. Це системна криза, що охоплює ключові галузі та різні регіони країни, включаючи будівельні компанії та добувну промисловість.