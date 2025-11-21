Зарплатна криза охопила всі регіони росії: заборгованість перевищила 1,95 млрд рублів - розвідка

$42.150.06
48.520.22
ukenru
16:45 • 5716 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23 • 11564 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14 • 12214 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05 • 14949 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
14:48 • 13461 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06 • 15945 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 16016 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 31045 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22 • 20287 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
21 листопада, 09:41 • 30418 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.7м/с
92%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 25927 перегляди
Уже 31 загиблий через атаку рф на Тернопіль, серед них 6 дітейPhoto21 листопада, 10:17 • 4122 перегляди
Народила дитину та залишила її біля смітника: поліція почала розслідування щодо 15-річної жительки Житомира21 листопада, 11:09 • 5378 перегляди
"Від слів до справ": Кравченко повідомив про викриття у межах міжнародної співпраці схеми наживи шахраїв на громадянах ЄС на близько $250 тисячVideo21 листопада, 11:25 • 8196 перегляди
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини12:55 • 13579 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 1998 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo17:13 • 4390 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
16:05 • 14942 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 31043 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 30414 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Кір Стармер
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 1998 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 26101 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 43350 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 45688 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 59235 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
The Guardian
Дипломатка

Зарплатна криза охопила всі регіони росії: заборгованість перевищила 1,95 млрд рублів - розвідка

Київ • УНН

 • 256 перегляди

Заборгованість із зарплат у росії на кінець вересня перевищила 1,95 млрд рублів, що у чотири рази більше, ніж рік тому. Це системна криза, що охоплює ключові галузі та різні регіони країни, включаючи будівельні компанії та добувну промисловість.

Зарплатна криза охопила всі регіони росії: заборгованість перевищила 1,95 млрд рублів - розвідка

Заборгованість із зарплат у росії стрімко зростає: на кінець вересня вона перевищила 1,95 млрд рублів, що у чотири рази більше, ніж рік тому. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, це вже не окремі випадки, а системна криза, що охоплює ключові галузі та різні регіони країни, передає УНН.

Деталі

За даними розвідки, найбільше постраждали будівельні компанії, де затримки фіксуються навіть на великих інфраструктурних проєктах. У кількох областях робітники оголошували страйки через невиплати. Добувна промисловість також у кризі: сотні шахтарів залишилися без роботи після масових скорочень.

Стратегічний удар для москви: рф призупинила створення військово-морського пункту в Порт-Судані - розвідка19.11.25, 19:23 • 5516 переглядiв

Компанії дедалі частіше економлять на персоналі: переводять співробітників на чотириденний тиждень, відправляють у неоплачувані відпустки, скорочують премії або переводять на трудові договори, щоб зменшити витрати на соціальні внески. За даними опитувань, 20 % працівників втратили частину бонусів, ще 9 % – повністю 

- йдеться у повідомленні.

Металургійна промисловість росії занепадає через експортні обмеження та конкуренцію з китайськими виробниками - розвідка18.11.25, 14:11 • 3634 перегляди

У розвідці відзначають, що медики та вчителі повідомляють про різке падіння доходів через скорочення надбавок і премій. У багатьох регіонах зарплати лікарів і педагогів знизилися на десятки відсотків, що викликає невдоволення та відчуття несправедливості серед працівників соціальної сфери.

Зростання ПДВ у росії через військові витрати вдарить по громадянах і бюджетах регіонів - розвідка10.11.25, 13:17 • 4953 перегляди

Загальна картина демонструє глибоку нестабільність ринку праці: борги, скорочення та нові форми економії стають нормою, а перспективи залишаються негативними 

- зазначено у повідомленні.

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Сутички