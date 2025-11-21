Зарплатна криза охопила всі регіони росії: заборгованість перевищила 1,95 млрд рублів - розвідка
Київ • УНН
Заборгованість із зарплат у росії на кінець вересня перевищила 1,95 млрд рублів, що у чотири рази більше, ніж рік тому. Це системна криза, що охоплює ключові галузі та різні регіони країни, включаючи будівельні компанії та добувну промисловість.
Заборгованість із зарплат у росії стрімко зростає: на кінець вересня вона перевищила 1,95 млрд рублів, що у чотири рази більше, ніж рік тому. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, це вже не окремі випадки, а системна криза, що охоплює ключові галузі та різні регіони країни, передає УНН.
Деталі
За даними розвідки, найбільше постраждали будівельні компанії, де затримки фіксуються навіть на великих інфраструктурних проєктах. У кількох областях робітники оголошували страйки через невиплати. Добувна промисловість також у кризі: сотні шахтарів залишилися без роботи після масових скорочень.
Компанії дедалі частіше економлять на персоналі: переводять співробітників на чотириденний тиждень, відправляють у неоплачувані відпустки, скорочують премії або переводять на трудові договори, щоб зменшити витрати на соціальні внески. За даними опитувань, 20 % працівників втратили частину бонусів, ще 9 % – повністю
У розвідці відзначають, що медики та вчителі повідомляють про різке падіння доходів через скорочення надбавок і премій. У багатьох регіонах зарплати лікарів і педагогів знизилися на десятки відсотків, що викликає невдоволення та відчуття несправедливості серед працівників соціальної сфери.
Загальна картина демонструє глибоку нестабільність ринку праці: борги, скорочення та нові форми економії стають нормою, а перспективи залишаються негативними