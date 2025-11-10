Зростання ПДВ у росії через військові витрати вдарить по громадянах і бюджетах регіонів - розвідка

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10706 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 27152 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35327 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52796 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 34086 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50624 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41607 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22964 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24868 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26298 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18792 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11349 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17644 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9756 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6282 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52800 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 46018 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50626 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41609 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94205 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6394 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30062 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35324 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 61027 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 137021 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Зростання ПДВ у росії через військові витрати вдарить по громадянах і бюджетах регіонів - розвідка

Київ • УНН

 • 4788 перегляди

Заплановане зростання ПДВ у росії до 22% з 2026 року не забезпечить очікуваних надходжень, а навпаки, призведе до зниження доходів на 6,1 млрд доларів США. Це посилить інфляційний тиск, зменшить внутрішній попит та збільшить вартість державних запозичень.

Зростання ПДВ у росії через військові витрати вдарить по громадянах і бюджетах регіонів - розвідка

Заплановане підвищення ставки ПДВ у росії з 1 січня 2026 року до 22 % навряд чи забезпечить очікуване зростання бюджетних надходжень. За оцінками, у 2026 році доходи від ПДВ будуть меншими на 6,1 млрд доларів США, ніж прогнозує мінфін рф. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Підвищення податку матиме низку побічних ефектів. Очікується зниження внутрішнього попиту, що скоротить надходження від акцизів і мит. Вищі ціни зменшать прибутки підприємств, фонд оплати праці та податкові платежі з доходів населення. Зменшення дивідендів для приватних і державних акціонерів призведе до збитків окремих компаній, а регіони втратять значну частину доходів

- йдеться у повідомленні.

Зростання ПДВ посилить інфляційний тиск і змусить Центробанк рф утримувати високу облікову ставку ще щонайменше два квартали. Це підвищить вартість державних запозичень: мінфіну доведеться розміщувати облігації під більшу дохідність, що збільшить витрати на обслуговування боргу й зменшить чистий фіскальний ефект від реформи.

Зазначається, що ставка 22 % зробить російський ПДВ однією з найвищих у світі – більше лише в Угорщині (27 %) та кількох країнах Північної Європи. Рішення свідчить про дефіцит бюджетних ресурсів, спричинений зростанням військових видатків і скороченням експортних доходів. У результаті росія зіткнеться з подальшим поглибленням економічної кризи, розширенням тіньового сектору та ще дорожчими кредитами для бізнесу й держкомпаній.

У рф пропонують сертифікати на ліки на тлі зростання цін та дефіциту препаратів - розвідка08.11.25, 22:15 • 12931 перегляд

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
Угорщина