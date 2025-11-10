Зростання ПДВ у росії через військові витрати вдарить по громадянах і бюджетах регіонів - розвідка

Заплановане підвищення ставки ПДВ у росії з 1 січня 2026 року до 22 % навряд чи забезпечить очікуване зростання бюджетних надходжень. За оцінками, у 2026 році доходи від ПДВ будуть меншими на 6,1 млрд доларів США, ніж прогнозує мінфін рф. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Підвищення податку матиме низку побічних ефектів. Очікується зниження внутрішнього попиту, що скоротить надходження від акцизів і мит. Вищі ціни зменшать прибутки підприємств, фонд оплати праці та податкові платежі з доходів населення. Зменшення дивідендів для приватних і державних акціонерів призведе до збитків окремих компаній, а регіони втратять значну частину доходів - йдеться у повідомленні.

Зростання ПДВ посилить інфляційний тиск і змусить Центробанк рф утримувати високу облікову ставку ще щонайменше два квартали. Це підвищить вартість державних запозичень: мінфіну доведеться розміщувати облігації під більшу дохідність, що збільшить витрати на обслуговування боргу й зменшить чистий фіскальний ефект від реформи.

Зазначається, що ставка 22 % зробить російський ПДВ однією з найвищих у світі – більше лише в Угорщині (27 %) та кількох країнах Північної Європи. Рішення свідчить про дефіцит бюджетних ресурсів, спричинений зростанням військових видатків і скороченням експортних доходів. У результаті росія зіткнеться з подальшим поглибленням економічної кризи, розширенням тіньового сектору та ще дорожчими кредитами для бізнесу й держкомпаній.

У рф пропонують сертифікати на ліки на тлі зростання цін та дефіциту препаратів - розвідка