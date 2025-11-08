Уряд рф просуває законопроєкт про іменні сертифікати на ліки номіналом 4,5 тис. рублів для малозабезпечених сімей та громадян у кризових ситуаціях. Але на тлі стрімкого зростання цін ця допомога є мізерною, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Як повідомили у розвідці, з січня по вересень 2025 року середня ціна упаковки ліків у рф підскочила на 13,6% порівняно з минулим роком – до 416 рублів, що у 3,5 раза перевищує офіційну інфляцію.

Особливо гостро проблема проявляється у сфері нефрології. Мінімум у десяти регіонах пацієнти з хронічними хворобами нирок не отримують життєво необхідні препарати. У Санкт-Петербурзі не видають "Парсабив" для пацієнтів на гемодіалізі. У Башкортостані бракує "Еральфона", "Мирцери" та "Кетостерила", а також препаратів на основі заліза. У Саратовській області пацієнти на додиалізній стадії залишилися без "Калимейту" та "Земплару". Причина – хронічне недофінансування системи. Поставки також скорочуються: наприклад "Кетостерил" за дев’ять місяців 2025 року вийшов на ринок у кількості 531 тис. упаковок – на 24 % менше, ніж торік