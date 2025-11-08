ukenru
Справа "Північних потоків": Лубінець звернувся до Мін'юсту Італії через порушення прав та голодування українця КузнєцоваPhoto
8 листопада, 16:00 • 19706 перегляди
Завтра у більшості регіонів України заплановані відключення: скільки черг буде без світла
8 листопада, 14:50 • 27786 перегляди
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф
8 листопада, 14:33 • 33908 перегляди
В’їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
8 листопада, 08:59 • 55408 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 96794 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 95798 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 134834 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 97959 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 78366 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
У рф пропонують сертифікати на ліки на тлі зростання цін та дефіциту препаратів - розвідка

Київ • УНН

 • 1494 перегляди

Уряд рф просуває законопроєкт про іменні сертифікати на ліки номіналом 4,5 тис. рублів для малозабезпечених, але середня ціна упаковки ліків зросла на 13,6%. Пацієнти з хронічними хворобами нирок у десяти регіонах не отримують життєво необхідні препарати, а кількість медичних науковців скоротилася на 27% за 15 років.

У рф пропонують сертифікати на ліки на тлі зростання цін та дефіциту препаратів - розвідка

Уряд рф просуває законопроєкт про іменні сертифікати на ліки номіналом 4,5 тис. рублів для малозабезпечених сімей та громадян у кризових ситуаціях. Але на тлі стрімкого зростання цін ця допомога є мізерною, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

Як повідомили у розвідці, з січня по вересень 2025 року середня ціна упаковки ліків у рф підскочила на 13,6% порівняно з минулим роком – до 416 рублів, що у 3,5 раза перевищує офіційну інфляцію.

Особливо гостро проблема проявляється у сфері нефрології. Мінімум у десяти регіонах пацієнти з хронічними хворобами нирок не отримують життєво необхідні препарати. У Санкт-Петербурзі не видають "Парсабив" для пацієнтів на гемодіалізі. У Башкортостані бракує "Еральфона", "Мирцери" та "Кетостерила", а також препаратів на основі заліза. У Саратовській області пацієнти на додиалізній стадії залишилися без "Калимейту" та "Земплару". Причина – хронічне недофінансування системи. Поставки також скорочуються: наприклад "Кетостерил" за дев’ять місяців 2025 року вийшов на ринок у кількості 531 тис. упаковок – на 24 % менше, ніж торік 

- йдеться у повідомленні.

ВІЛ-інфекція поширюється в російських регіонах з катастрофічною швидкістю - розвідка07.11.25, 14:00 • 3124 перегляди

Криза охоплює і наукову сферу. В медицині за останні 15 років росія втратила кожного четвертого дослідника: у 2024 році залишилося лише 8 387 медичних науковців – на 27 % менше, ніж у 2010-му.

Загалом у країні станом на початок 2024 року працювало 338,9 тис. дослідників у всіх галузях. Це на 40,5 тис. менше, ніж у 2015-му, тобто мінус 11 %. Лише за роки повномасштабної війни проти України кількість учених скоротилася ще на тисячі, а щонайменше 2,5 тис. виїхали за кордон, з-поміж них – понад 800 із міжнародним визнанням 

- резюмували у розвідці.

російські регіони на межі бюджетної кризи: росіяни лише у вересні придбали 1,94 млн упаковок антидепресантів - розвідка22.10.25, 19:05 • 3352 перегляди

Антоніна Туманова

