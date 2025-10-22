$41.740.01
Ексклюзив
16:59 • 3432 перегляди
Справа "НАБУгейт": детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІ
16:19 • 5478 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
15:19 • 10562 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 12553 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 20809 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 21831 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 13328 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК "Металіст 1925"
13:10 • 12090 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 10726 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 9484 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
російські регіони на межі бюджетної кризи: росіяни лише у вересні придбали 1,94 млн упаковок антидепресантів - розвідка

Київ • УНН

 • 1372 перегляди

Більшість регіонів росії до вересня вичерпали фінансові резерви, а шість суб'єктів федерації мають на рахунках менше одного відсотка річного бюджету. Сукупний дефіцит регіональних бюджетів зріс до 724,8 млрд рублів, а доходи впали у 26 регіонах.

російські регіони на межі бюджетної кризи: росіяни лише у вересні придбали 1,94 млн упаковок антидепресантів - розвідка

Регіони росії входять у найглибшу за десятиліття бюджетну кризу. До вересня більшість із них вичерпала фінансові резерви, а шість суб’єктів федерації мають на рахунках менше ніж один відсоток річного бюджету – грошей вистачить лише на кілька днів видатків, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої роздвіки.

Деталі

За даними розвідки, Архангельська область із річним бюджетом 156 млрд рублів утримує резерв усього 50 млн – 0,03 % від планових витрат. У Калмикії залишилося 40 млн, у Волгоградській області – 100 млн, у Бєлгородській – 200 млн рублів. Ульяновська, Іркутська й Мурманська області зберегли не більше ніж 0,5–0,7 % річного фінансування.

Закриття контейнерних терміналів у підмосков’ї паралізує транспортну систему рф: у розвідці навели деталі20.10.25, 14:53 • 3690 переглядiв

Нестача ліквідності вже призвела до секвестру. Іркутська область скорочує 4,9 млрд рублів у сфері освіти й охорони здоров’я. У 12 регіонах урізані зарплати вчителям. Щоб залатати дефіцит, місцева влада в Ярославській, Ульяновській областях і Дагестані готує підвищення податків для малого бізнесу, а в Оренбурзькій, Новосибірській областях і Красноярському краї 

– транспортного збору.

Сукупний дефіцит регіональних бюджетів зріс із 397,8 млрд рублів у червні до 724,8 млрд у вересні. Доходи впали у 26 регіонах у номінальному вимірі, а з урахуванням інфляції – у 53. У першому півріччі 67 суб’єктів федерації завершили рік із "діркою" в місцевих фінансах. Найбільший дефіцит – у Кемеровській (34 % доходів), Архангельській (31 %), Мурманській (28 %) областях та республіці Комі (30 %) 

- йдеться у повідомленні.

У розвідці наголошують, що фінансовий тиск відображається на соціальній ситуації. У вересні росіяни придбали 1,94 млн упаковок антидепресантів на суму 13,8 млрд рублів – на 33 % більше, ніж торік.

До кінця року ситуація з регіональними бюджетами лише ускладниться – нових джерел доходів немає, а витрати продовжують зростати 

- зазначено у повдіомленні.

"Працюють за їжу": у сотнях муніципалітетів рф витрати на продукти перевищують 50% безготівкових платежів - розвідка21.10.25, 16:53 • 2464 перегляди

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет