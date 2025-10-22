російські регіони на межі бюджетної кризи: росіяни лише у вересні придбали 1,94 млн упаковок антидепресантів - розвідка
Київ • УНН
Більшість регіонів росії до вересня вичерпали фінансові резерви, а шість суб'єктів федерації мають на рахунках менше одного відсотка річного бюджету. Сукупний дефіцит регіональних бюджетів зріс до 724,8 млрд рублів, а доходи впали у 26 регіонах.
Регіони росії входять у найглибшу за десятиліття бюджетну кризу. До вересня більшість із них вичерпала фінансові резерви, а шість суб’єктів федерації мають на рахунках менше ніж один відсоток річного бюджету – грошей вистачить лише на кілька днів видатків, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої роздвіки.
Деталі
За даними розвідки, Архангельська область із річним бюджетом 156 млрд рублів утримує резерв усього 50 млн – 0,03 % від планових витрат. У Калмикії залишилося 40 млн, у Волгоградській області – 100 млн, у Бєлгородській – 200 млн рублів. Ульяновська, Іркутська й Мурманська області зберегли не більше ніж 0,5–0,7 % річного фінансування.
Закриття контейнерних терміналів у підмосков’ї паралізує транспортну систему рф: у розвідці навели деталі20.10.25, 14:53 • 3690 переглядiв
Нестача ліквідності вже призвела до секвестру. Іркутська область скорочує 4,9 млрд рублів у сфері освіти й охорони здоров’я. У 12 регіонах урізані зарплати вчителям. Щоб залатати дефіцит, місцева влада в Ярославській, Ульяновській областях і Дагестані готує підвищення податків для малого бізнесу, а в Оренбурзькій, Новосибірській областях і Красноярському краї
Сукупний дефіцит регіональних бюджетів зріс із 397,8 млрд рублів у червні до 724,8 млрд у вересні. Доходи впали у 26 регіонах у номінальному вимірі, а з урахуванням інфляції – у 53. У першому півріччі 67 суб’єктів федерації завершили рік із "діркою" в місцевих фінансах. Найбільший дефіцит – у Кемеровській (34 % доходів), Архангельській (31 %), Мурманській (28 %) областях та республіці Комі (30 %)
У розвідці наголошують, що фінансовий тиск відображається на соціальній ситуації. У вересні росіяни придбали 1,94 млн упаковок антидепресантів на суму 13,8 млрд рублів – на 33 % більше, ніж торік.
До кінця року ситуація з регіональними бюджетами лише ускладниться – нових джерел доходів немає, а витрати продовжують зростати
"Працюють за їжу": у сотнях муніципалітетів рф витрати на продукти перевищують 50% безготівкових платежів - розвідка21.10.25, 16:53 • 2464 перегляди