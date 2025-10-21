"Працюють за їжу": у сотнях муніципалітетів рф витрати на продукти перевищують 50% безготівкових платежів - розвідка
Київ • УНН
Економічна криза у росії посилюється, оскільки у 220 муніципалітетах витрати на продукти перевищують 50% безготівкових платежів. Це свідчить про масову бідність, де домогосподарства витрачають майже весь бюджет на базові потреби.
Економічна криза в росії загострюється - у 220 муніципалітетах витрати на продукти перевищують 50% безготівкових платежів, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Деталі
За даними розвідки, показник, відомий як закон Енгеля, стає індикатором масової бідності, де домогосподарства витрачають ледь не весь бюджет на базові потреби, не маючи ресурсів для розвитку чи інвестицій.
Найбільше таких районів у депресивних регіонах (рф - ред.): 23 – у Кіровській області, 21 – в Алтайському краї, по 15 і 13 – у Костромській та Курганській областях. Низькі доходи посилюються відсталістю та інфляцією. Дані не охоплюють такі найбідніші суб’єкти федерації, як Інгушетія (бідність 25,6 %), де домінує готівка
З огляду на це в рф стали частіше фіксувати продаж прострочених продуктів. Так, у квітні 2025 року заборону на реалізацію прострочення порушили 4165 юридичних осіб та 13972 індивідуальних підприємців, а з 20 липня по 20 серпня порушень стало ще більше – 14997 з боку індивідуальних підприємців та 4790 з боку юридичних осіб, резюмували у розвідці.
