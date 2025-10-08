Проєкт федерального бюджету росії на 2026–2028 роки передбачає перерозподіл ресурсів від соціальних і регіональних програм на користь військово-промислового комплексу та силових структур. Крім того, утримання російського диктатора та його адміністрації знову подорожчає та перевищить річні бюджети таких регіонів, як Калмикія чи Єврейська автономна область, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

За даними розвідки, влада рф планує підвищити ставку ПДВ із 20 % до 22 %. Міністр фінансів антон сілуанов визнав, що це призведе до зростання цін і тиску на бізнес. З 2026 року для малого та середнього бізнесу запроваджується нова система оподаткування: річний поріг доходу для спрощеної системи зменшать із близько $723 тис. до $120 тис., а для ІТ-компаній скасують пільгові страхові внески, які зростуть із 7,6 % до 15 %.

Крім того, фінансування 18 із 51 державної програми буде скорочено. Найбільше урізано видатки на програми "Хімічна та біологічна безпека" (–36 %), "Розвиток авіаційної промисловості" (–30 %) та "Розвиток енергетики" (–29 %). Водночас асигнування на "Розвиток електронної та радіоелектронної промисловості" в інтересах ВПК збільшать у 4,4 раза – до $2,2 млрд у 2026 році.

Посилення податкового навантаження і скорочення соціальних витрат свідчать про спроби влади утримати зростання військових видатків за рахунок населення. Фонд пенсійного та соціального страхування, який забезпечує виплати 40 млн російських пенсіонерів, цьогоріч матиме дефіцит близько $8,3 млрд.

Водночас утримання президента рф путіна та його адміністрації знову подорожчає до $354 млн у 2026-му (приблизно $1 млн в день), що перевищує річні бюджети таких регіонів, як Калмикія чи Єврейська автономна область - резюмували в розвідці.

