12:14 • 11583 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 16427 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 20803 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 19812 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 19653 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18173 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21288 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19216 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17538 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 62166 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру12:14 • 11570 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 9412 перегляди
Російські "шахеди" почали бити по рухомих об'єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 16410 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 11737 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 20790 перегляди
У рф підвищують податки та скорочують соцпрограми, щоб фінансувати війну і кремль - розвідка

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Проєкт федерального бюджету росії на 2026–2028 роки передбачає перерозподіл ресурсів від соціальних програм на військово-промисловий комплекс та силові структури. Утримання російського диктатора подорожчає, перевищивши річні бюджети деяких регіонів.

У рф підвищують податки та скорочують соцпрограми, щоб фінансувати війну і кремль - розвідка

Проєкт федерального бюджету росії на 2026–2028 роки передбачає перерозподіл ресурсів від соціальних і регіональних програм на користь військово-промислового комплексу та силових структур. Крім того, утримання російського диктатора та його адміністрації знову подорожчає та перевищить річні бюджети таких регіонів, як Калмикія чи Єврейська автономна область, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

За даними розвідки, влада рф планує підвищити ставку ПДВ із 20 % до 22 %. Міністр фінансів антон сілуанов визнав, що це призведе до зростання цін і тиску на бізнес. З 2026 року для малого та середнього бізнесу запроваджується нова система оподаткування: річний поріг доходу для спрощеної системи зменшать із близько $723 тис. до $120 тис., а для ІТ-компаній скасують пільгові страхові внески, які зростуть із 7,6 % до 15 %.

Крім того, фінансування 18 із 51 державної програми буде скорочено. Найбільше урізано видатки на програми "Хімічна та біологічна безпека" (–36 %), "Розвиток авіаційної промисловості" (–30 %) та "Розвиток енергетики" (–29 %). Водночас асигнування на "Розвиток електронної та радіоелектронної промисловості" в інтересах ВПК збільшать у 4,4 раза – до $2,2 млрд у 2026 році.

Головною загрозою для режиму путіна можуть стати ветерани війни проти України - розвідка07.10.25, 16:29 • 4600 переглядiв

Посилення податкового навантаження і скорочення соціальних витрат свідчать про спроби влади утримати зростання військових видатків за рахунок населення. Фонд пенсійного та соціального страхування, який забезпечує виплати 40 млн російських пенсіонерів, цьогоріч матиме дефіцит близько $8,3 млрд.

Водночас утримання президента рф путіна та його адміністрації знову подорожчає до $354 млн у 2026-му (приблизно $1 млн в день), що перевищує річні бюджети таких регіонів, як Калмикія чи Єврейська автономна область 

- резюмували в розвідці.

Енергетична криза в росії: дефіцит електроенергії сягає 25 ГВт - розвідка06.10.25, 20:25 • 7994 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Електроенергія
Володимир Путін