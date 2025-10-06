Енергетична криза в росії: дефіцит електроенергії сягає 25 ГВт - розвідка

До жовтня 2025 року попит на електроенергію в росії перевищив її генерацію, а дефіцит вже досяг 25 ГВт. Основні причини - фізично зношені теплові станції, перевантажені лінії передач і обмежений доступ до сучасного обладнання через західні санкції. Про це пише УНН із посиланням на Службу Зовнішньої Розвідки.

2025 рік посилив тенденцію зростання дефіциту електроенергії в росії. Через попит промислових, житлових та комунальних споживачів, що перевищив сумарну генерацію всіх електростанцій, станом на жовтень поточного року нестача потужностей в електромережі вже досягла 25 ГВт

Як вказано, з-поміж основних причин дефіциту найбільше вирізняється дисбаланс між зростанням споживання та розвитком інфраструктури.

Основні теплові електростанції в росії працюють понад 30 років і сильно зношені - понад 70% обладнання потребує заміни або ремонту, зазначають у розвідці. Через це лінії передач часто перевантажені, а локальні аварії та несправності стали звичною проблемою. Найбільше страждають від цього Камчатський і Красноярський краї, Магаданська та Сахалінська області, Чукотський автономний округ і Північний Кавказ, які не підключені до Єдиної енергетичної системи росії.

Додатковим тиском стали санкції Заходу за воєнне вторгнення до України, внаслідок яких росія втратила доступ до сучасного енергетичного обладнання, програмного забезпечення та технологій. Тож про модернізацію електромереж і впровадження енергоефективних рішень електроенергетикам годі сподіватися