Енергетична криза в росії: дефіцит електроенергії сягає 25 ГВт - розвідка

Ексклюзив
12:45 • 11403 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 24038 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 25372 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 28937 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 57058 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 29368 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 36581 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 64328 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 76242 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 91550 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня
Навчальні центри переміщуються вглиб країни, далі від лінії фронту - Сирський
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері
Найдешевший електрокар у Європі отримує збільшення потужності та акумулятор LFP
Британія відреагувала на заяву Зеленського щодо використання її комплектуючих у російських дронах та ракетах
Публікації
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій
Як підготувати оселю до холодів: чекліст
Три найсмачніші рецепти солянки: м'ясна, збірна та рибна
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Джей Роберт Пріцкер
Піт Гегсет
Україна
Нідерланди
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа
Тарантіно об'єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією
Безпілотний літальний апарат
WhatsApp
MIM-104 Patriot
IRIS-T
NASAMS

Енергетична криза в росії: дефіцит електроенергії сягає 25 ГВт - розвідка

Київ • УНН

 • 1032 перегляди

Попит на електроенергію в росії перевищив генерацію, дефіцит сягнув 25 ГВт до жовтня 2025 року. Причинами є зношені теплові станції, перевантажені лінії та обмежений доступ до обладнання через західні санкції.

Енергетична криза в росії: дефіцит електроенергії сягає 25 ГВт - розвідка

До жовтня 2025 року попит на електроенергію в росії перевищив її генерацію, а дефіцит вже досяг 25 ГВт. Основні причини - фізично зношені теплові станції, перевантажені лінії передач і обмежений доступ до сучасного обладнання через західні санкції. Про це пише УНН із посиланням на Службу Зовнішньої Розвідки.

2025 рік посилив тенденцію зростання дефіциту електроенергії в росії. Через попит промислових, житлових та комунальних споживачів, що перевищив сумарну генерацію всіх електростанцій, станом на жовтень поточного року нестача потужностей в електромережі вже досягла 25 ГВт 

- йдеться в дописі.

Як вказано, з-поміж основних причин дефіциту найбільше вирізняється дисбаланс між зростанням споживання та розвитком інфраструктури.

Основні теплові електростанції в росії працюють понад 30 років і сильно зношені - понад 70% обладнання потребує заміни або ремонту, зазначають у розвідці. Через це лінії передач часто перевантажені, а локальні аварії та несправності стали звичною проблемою. Найбільше страждають від цього Камчатський і Красноярський краї, Магаданська та Сахалінська області, Чукотський автономний округ і Північний Кавказ, які не підключені до Єдиної енергетичної системи росії.

Додатковим тиском стали санкції Заходу за воєнне вторгнення до України, внаслідок яких росія втратила доступ до сучасного енергетичного обладнання, програмного забезпечення та технологій. Тож про модернізацію електромереж і впровадження енергоефективних рішень електроенергетикам годі сподіватися 

- додали у СЗР.

Попри спроби уряду рф стабілізувати енергосистему через компенсації, знижки на електроенергію та обмеження непершочергових споживачів, дефіцит як повідомляється, продовжує зростати.

Поки левова частка російського бюджету іде на воєнні витрати, економіка й соціальна сфера не просто потерпатимуть, а й системно занепадатимуть 

- підсумували у Службі Розвідки.

Безпілотники атакували НПЗ у російській Тюмені: місцеві повідомляють про вибухи06.10.25, 19:39 • 1706 переглядiв

Антоніна Туманова

