Безпілотники атакували НПЗ у російській Тюмені: місцеві повідомляють про вибухи

Безпілотники атакували НПЗ у російській Тюмені, місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи, передає УНН із посиланням на Astra.

Як повідомляє інформаційний центр уряду Тюменської області, "три БПЛА знешкоджені на території підприємства у Тюмені".

Інформація про виявлення БПЛА надійшла сьогодні ввечері. На місце виїхали усі екстрені служби. Оперативні дії екстрених служб запобігли детонації безпілотників. Постраждалих немає. Вибухів та горіння не допущено. Усі підприємства у цьому районі працюють у штатному режимі і не припиняли своєї роботи