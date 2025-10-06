Безпілотники атакували НПЗ у російській Тюмені: місцеві повідомляють про вибухи
Київ • УНН
Три БПЛА знешкоджено на території підприємства в Тюмені, хоча місцеві жителі повідомляли про вибухи та бачили пожежні машини. Російська влада запевняє, що постраждалих немає, вибухів та горіння не допущено, а підприємства працюють у штатному режимі.
Безпілотники атакували НПЗ у російській Тюмені, місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи, передає УНН із посиланням на Astra.
Деталі
Як повідомляє інформаційний центр уряду Тюменської області, "три БПЛА знешкоджені на території підприємства у Тюмені".
Інформація про виявлення БПЛА надійшла сьогодні ввечері. На місце виїхали усі екстрені служби. Оперативні дії екстрених служб запобігли детонації безпілотників. Постраждалих немає. Вибухів та горіння не допущено. Усі підприємства у цьому районі працюють у штатному режимі і не припиняли своєї роботи
Проте в місцевих пабликах з'явилося відео з проїздом безліч пожежних машин, жителі Тюмені повідомляли про два вибухи.
Ймовірно, безпілотники атакували нафтопереробний завод в Антипіно. При цьому мнс рф спростовує інформацію щодо пожежі на НПЗ.
