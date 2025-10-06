Беспилотники атаковали НПЗ в российской Тюмени: местные сообщают о взрывах

Беспилотники атаковали НПЗ в российской Тюмени, местные Telegram-каналы сообщали о взрывах, передает УНН со ссылкой на Astra.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, "три БПЛА обезврежены на территории предприятия в Тюмени".

Информация об обнаружении БПЛА поступила сегодня вечером. На место выехали все экстренные службы. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали своей работы