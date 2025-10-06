Беспилотники атаковали НПЗ в российской Тюмени: местные сообщают о взрывах
Киев • УНН
Три БПЛА обезврежены на территории предприятия в Тюмени, хотя местные жители сообщали о взрывах и видели пожарные машины. Российские власти уверяют, что пострадавших нет, взрывов и горения не допущено, а предприятия работают в штатном режиме.
Беспилотники атаковали НПЗ в российской Тюмени, местные Telegram-каналы сообщали о взрывах, передает УНН со ссылкой на Astra.
Детали
Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, "три БПЛА обезврежены на территории предприятия в Тюмени".
Информация об обнаружении БПЛА поступила сегодня вечером. На место выехали все экстренные службы. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали своей работы
Однако в местных пабликах появилось видео с проездом множества пожарных машин, жители Тюмени сообщали о двух взрывах.
Вероятно, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Антипино. При этом мчс рф опровергает информацию о пожаре на НПЗ.
Один из крупнейших российских НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" остановил работу после атаки дронов - Reuters06.10.25, 19:23 • 1634 просмотра