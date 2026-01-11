Поражение буровых установок на Каспии: ССО показали кадры удара

В ночь на 11 января 2026 года подразделения "deep strike" Сил специальных операций поразили три буровые установки корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря. Об этом сообщают Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, среди пораженных целей буровые установки, расположенные в акватории Каспийского моря, которые использовались для обеспечения топливом армии оккупантов.

Среди пораженных целей ледостойкие стационарные платформы им. В. Филановского, им. Юрия Корчагина и им. Валерия Грайфера. Указанные платформы используются для обеспечения топливом армии противника. Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные действия с целью стратегического истощения врага вести войну против Украины - говорится в сообщении.

Напомним

Силы обороны Украины поразили буровые установки в Каспийском море и подразделение ПВО российских оккупантов. Кроме того, было поражено материально-техническое подразделение из состава подразделения 49-й армии оккупантов в районе населенного пункта Новотроицкое (ВОТ Херсонской области).