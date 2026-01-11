$42.990.00
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11:39 • 7066 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 18015 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 20801 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 28581 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 39494 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 60598 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 42337 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 33767 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 37259 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
Поражение буровых установок на Каспии: ССО показали кадры удара

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Силы специальных операций ВСУ поразили три буровые установки корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря.

Поражение буровых установок на Каспии: ССО показали кадры удара

В ночь на 11 января 2026 года подразделения "deep strike" Сил специальных операций поразили три буровые установки корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря. Об этом сообщают Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, среди пораженных целей буровые установки, расположенные в акватории Каспийского моря, которые использовались для обеспечения топливом армии оккупантов.

Среди пораженных целей ледостойкие стационарные платформы им. В. Филановского, им. Юрия Корчагина и им. Валерия Грайфера. Указанные платформы используются для обеспечения топливом армии противника. Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные действия с целью стратегического истощения врага вести войну против Украины

 - говорится в сообщении.

Напомним

Силы обороны Украины поразили буровые установки в Каспийском море и подразделение ПВО российских оккупантов. Кроме того, было поражено материально-техническое подразделение из состава подразделения 49-й армии оккупантов в районе населенного пункта Новотроицкое (ВОТ Херсонской области).

Алла Киосак

