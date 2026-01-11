Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
Київ • УНН
Сили оборони України вразили бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Українські військові вразили три бурових установки корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря. Йдеться про бурові установки ім. В. Філановського, ім. Юрія Корчагіна і ім. Валерія Грайфера.
Всі ці установки задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії, зазначили в Генштабі ЗСУ.
Також Сили оборони України вразили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" у районі населеного пункту Бараничеве (ТОТ Луганської області).
Даний комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. За попередніми даними, зафіксовано влучання та вибухи
Крім того, було вражено матеріально-технічного підрозділу зі складу підрозділу 49-тої армії окупантів у районі населеного пункту Новотроїцьке (ТОТ Херсонської області).
Нагадаємо
