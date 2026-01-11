$42.990.00
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11:39 • 3678 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
09:33 • 15045 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 19066 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 27310 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 38355 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 59008 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 41841 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 33503 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 37001 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
09:33 • 15040 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 50072 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 98489 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 124929 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 94738 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці

Київ • УНН

 • 728 перегляди

Сили оборони України вразили бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці

Сили оборони України вразили бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО російських окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Українські військові вразили три бурових установки корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря. Йдеться про бурові установки ім. В. Філановського, ім. Юрія Корчагіна і ім. Валерія Грайфера.

Всі ці установки задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії, зазначили в Генштабі ЗСУ.

Також Сили оборони України вразили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" у районі населеного пункту Бараничеве (ТОТ Луганської області).

Даний комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. За попередніми даними, зафіксовано влучання та вибухи

- йдеться в дописі.

Крім того, було вражено матеріально-технічного підрозділу зі складу підрозділу 49-тої армії окупантів у районі населеного пункту Новотроїцьке (ТОТ Херсонської області).

Нагадаємо

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, росія вперше у війні застосувала ударний дрон "ґєрань-5". Цей безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра.

Євген Устименко

