Ворог вперше застосував дрон "ґєрань-5" проти України - ГУР

Київ • УНН

 • 24 перегляди

ГУР повідомило про перше застосування російськими військами нового ударного БпЛА "ґєрань-5" на початку 2026 року. Цей дрон має довжину 6 метрів, розмах крил 5,5 метра та бойову частину 90 кг.

Ворог вперше застосував дрон "ґєрань-5" проти України - ГУР

Ворог уперше застосував проти України ударний дрон "ґєрань-5", повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони у неділю, розповівши деталі про нього, пише УНН.

На початку 2026 року під час комбінованих повітряних атак проти України російські окупаційні війська вперше застосували новий ударний безпілотний літальний апарат "ґєрань-5"

- повідомили в ГУР.

Деталі

За даними ГУР, безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки "ґєрань", апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії.

Зокрема, як повідомляється, встановлено використання 12-канальної системи супутникової навігації "комєта", трекеру на базі мікрокомпʼютеру Raspberry та 3G/4G модемів, а також реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на БпЛА "ґєрань-3", проте з більшою тягою.

Маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження - близько 1 000 км.

"Як і у випадку з попередніми "ґєранями", цей БпЛА складно вважати власною розробкою російської федерації. Зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar", - ідеться у повідомленні.

"За наявною інформацією, противник також опрацьовує варіанти застосування "ґєрань-5" з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, з метою збільшення дальності та здешевлення використання. Окремо розглядається можливість оснащення апарата ракетами класу "повітря-повітря" Р-73 для протидії українській авіації", - повідомили у ГУР.

Фахівці ГУР МО Україн, як зазначається, уже здійснюють всебічне дослідження зразків, застосованих ворогом. Детальний аналіз конструкції, складових елементів та електронної компонентної бази найближчим часом буде оприлюднено в розділі "Засоби ураження" порталу War&Sanctions.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніТехнології
Санкції
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Шахед-136
Р-73
Су-25
Україна