На фронті зафіксували 79 боєзіткнень, на Куп’янському та Покровському напрямку тривають бої - Генштаб

Від початку доби окупанти вже здійснили 79 атак на позиції Збройних сил України, найбільше бойових зіткнень відбулося на Покровському та Куп'янському напрямках.