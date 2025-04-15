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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 15230 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 16475 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 34962 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 164695 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141261 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143963 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136637 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136793 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196839 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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У росії розбився військовий літак Су-25, пілоту вдалося катапультуватися - росЗМІ

У приморському краї рф під час навчально-тренувального польоту розбився військовий літак Су-25. Пілоту вдалося катапультуватися. Літак впав у безлюдній місцевості.

Новини Світу • 24 березня, 11:51 • 27936 перегляди

Обійде ворожі РЕБ та виконає надскладні завдання: про унікальний безпілотник Raybird розповіли у Міноборони

Міноборони розповіло про БпАК Raybird (ACS-3), що долає РЕБ та ППО, здійснює розвідку з висоти 5. 5 км. Він може перебувати в небі до 28 годин, долаючи до 2500 км.

Технології • 19 березня, 10:24 • 30316 перегляди

росіяни шість разів намагались встановити свої прапори в Торецьку - чим все закінчилося

У Торецьку окупанти намагалися встановити російські прапори для пропагандистських відео, але всі спроби були зірвані українськими дронами. Також під містом було збито ворожий Су-25.

Війна • 10 лютого, 07:42 • 23600 перегляди

Окупанти 133 рази намагалися прорвати оборону: наші воїни стримали наступ на всіх напрямках

За минулу добу відбулось 133 бойових зіткнення, противник завдав 91 авіаудар та понад 5800 обстрілів. Найбільша активність ворога зафіксована на Покровському напрямку, де відбулось 54 штурмові дії.

Війна • 9 лютого, 07:11 • 22981 перегляди

Українські військові показали, що залишилось від збитого російського Су-25

28-ма ОМБр та 57-й ОБ ТрО знищили російський штурмовик Су-25 на Торецькому напрямку. Від літака залишилось лише обвуглене залізяччя з "фірмовою зеткою" на відірваному крилі.

Війна • 8 лютого, 22:00 • 55235 перегляди

Не лише Су-25: під удар українських захисників також потрапив ворожий Мі-8

Зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО збив російський Су-25 із ПЗРК "Ігла" біля Торецька. Ворожий Мі-8, що прилетів евакуювати пілота, був атакований українськими дронами та змушений відступити.

Війна • 8 лютого, 16:46 • 32347 перегляди

Українські військові збили російський штурмовик Су-25

28-ма окрема механізована бригада повідомила про знищення російського штурмовика Су-25 на Торецькому напрямку. Військові обіцяють надати відео підтвердження успішного ураження ворожого літака.

Війна • 8 лютого, 13:44 • 75586 перегляди

У рф атаковано задіяний у виробництві і модернізації військових літаків Смоленський авіаційний завод - ЦПД РНБО

Смоленський авіаційний завод, який бере участь у виробництві та модернізації військових літаків рф, був атакований. Завод забезпечує ремонт авіатехніки та виробляє компоненти для російського оборонного комплексу.

Війна • 21 січня, 06:28 • 41056 перегляди

Офіційно: українські військові збили російський літак на Донеччині

5 жовтня українські сили збили російський літак над Донеччиною. Уламки впали біля Костянтинівки, пошкодивши кілька приватних будинків, але жертв і постраждалих немає.

Війна • 5 жовтня, 10:16 • 40519 перегляди

У мережі повідомляють про "відмінусований" російський Су-25 - "Маріуполь.Спротив"

Моніторингові групи повідомляють про збитий російський літак Су-25 у Костянтинівці на Донеччині. Інформацію поширили "Маріуполь.Спротив" та радник мера Маріуполя, очікується офіційне підтвердження.

Війна • 5 жовтня, 09:31 • 19703 перегляди

Наймасштабніша атака України: з'явились супутникові фото з наслідками удару по аеродрому "борисоглібськ" у рф

На військовому аеродромі 'Борисоглібськ' у Воронезькій області РФ виявлено зруйновані ангари після нічної атаки українських дронів. Це частина масштабної операції ЗСУ проти чотирьох російських військових аеродромів.

Війна • 14 серпня, 14:05 • 26160 перегляди

Сьогодні День Повітряних сил ЗСУ: роль захисників українського неба у відбитті російської агресії

Повітряні сили були, фактично першими, хто прийняв на себе ворожий удар, адже авіація противника за будь-яку ціну намагалася встановити своє панування в українському небі. З початку війни в небі над Україною знищено 363 ворожих літаки, 326 вертольотів, 13057 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2410 крилатих ракет.

Суспільство • 4 серпня, 03:43 • 50038 перегляди

Окупанти отримали жорстку відсіч поблизу Роботиного, Малої Токмачки та Новоандріївки - Генштаб

За добу відбулося 78 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. Українські захисники успішно відбили атаки ворога поблизу Роботиного, Малої Токмачки та Новоандріївки на Оріхівському напрямку.

Війна • 26 липня, 14:04 • 33208 перегляди

ЗСУ збили російський Су-25 на Донеччині: другий за місяць

Українські зенітники збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку Донеччини. Це вже другий збитий Су-25 цього місяця на рахунку окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Війна • 23 липня, 09:17 • 27239 перегляди

На Донеччині українські військові збили російський Су-25

Українські військові збили російський штурмовик Су-25, який обстрілював їхні позиції в Донецькій області.

Війна • 7 липня, 12:22 • 104672 перегляди

Су-25 та 229 БПЛА: в ЗСУ розповіли про знищені повітряні цілі за червень

У червні 2024 року Збройні Сили України знищили майже 300 ворожих безпілотних літальних апаратів та літак Су-25.

Війна • 30 червня, 15:55 • 20907 перегляди

У Міноборони підтвердили удар по Центру космічного стеження та зв’язку рф в окупованому Криму

Українські військові підтвердили знищення критично важливого російського Центру космічного спостереження та зв'язку в окупованому Криму, який є життєво важливим для російських систем супутникового зв'язку та навігації.

Війна • 28 червня, 17:28 • 32766 перегляди

Україна "мінуснула" понад 30 військових літаків рф за півроку

У першій половині 2024 року Україна збила понад 30 російських військових літаків, зокрема 9 Су-25, 1 Су-57, 2 МіГ-31, близько 13 Су-34, 1 Су-35, 1 Су-35С, 2 А-50, 1 Іл-22М11 та 1 Ту-22М3.

Війна • 28 червня, 09:29 • 31141 перегляди

Генштаб: на фронті сьогодні відбулись 37 боїв, на Харківському напрямку росіяни атакують в напрямку Вовчанська

На Харківському напрямку росіяни наступають в напрямку Вовчанська. Загалом уздовж всієї лінії фронту за сьогодні сталося 37 бойових зіткнень.

Війна • 11 червня, 07:49 • 24492 перегляди

За добу відбулося 99 ворожих наступальних та штурмових дій – Генштаб

Збройні Сили України успішно відбили численні наступальні та штурмові операції російських військ на різних напрямках фронту, найгарячіші бої точилися на Куп'янському, Покровському та Курахівському напрямках.

Війна • 25 травня, 18:50 • 29408 перегляди

Українські військові збили ще один російський літак Су-25 - Зеленський

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України збили черговий російський винищувач Су-25 у Донецькій області.

Війна • 25 травня, 18:40 • 25858 перегляди

Вразили Су-27 та Су-34: з'явились супутникові фото аеродрому в краснодарському краї після атаки дронів СБУ

Українські безпілотники атакували російську військову авіабазу Кущевська, знищивши винищувач Су-27 і пошкодивши винищувач Су-34.

Війна • 24 травня, 13:18 • 13145 перегляди

З початку доби рф завдала 3 ракетних атаки, 37 авіаударів, 387 ударів безпілотників-камікадзе та 3 000 обстрілів українських позицій

рф здійснила інтенсивні атаки на українські позиції, включаючи 3 ракетні удари, 37 авіаударів, 387 ударів безпілотників-камікадзе та близько 3 000 обстрілів з різних видів зброї.

Війна • 23 травня, 20:48 • 57006 перегляди

На фронті зафіксували 79 боєзіткнень, на Куп’янському та Покровському напрямку тривають бої - Генштаб

Від початку доби окупанти вже здійснили 79 атак на позиції Збройних сил України, найбільше бойових зіткнень відбулося на Покровському та Куп'янському напрямках.

Війна • 23 травня, 18:00 • 96929 перегляди

Сили оборони збили ще один ворожий штурмовик Су-25

Українські зенітники 110-ї механізованої бригади збили черговий російський штурмовик Су-25, продовжуючи успішні удари по російській авіації.

Війна • 23 травня, 16:34 • 13023 перегляди

Сили оборони продовжують відбивати три ворожі штурми у районах Андріївки та Нового

Українські військові відбили три ворожі атаки поблизу Андріївки та Нового, ситуація залишається контрольованою, незважаючи на інтенсивні бойові дії на Покровському та Курахівському напрямках.

Війна • 23 травня, 15:57 • 14653 перегляди

На фронті з початку доби відбулось 28 бойових зіткнень: бої тривають у районі Кринок на поблизу Кліщіївки - Генштаб

З початку доби на фронті зафіксовано 28 бойових зіткнень, бої тривають, зокрема, у районі Кринок Харківської області та поблизу Кліщіївки Донецької області.

Війна • 23 травня, 08:06 • 72701 перегляди

За добу рф завдала 4 ракетних удари, 37 авіаударів, 376 атак безпілотників-камікадзе

Від початку доби відбулося 121 бойове зіткнення, під час яких російські окупанти завдали 4 ракетних удари, 37 авіаційних ударів із застосуванням 47 безпілотників та 376 ударів безпілотниками-камікадзе по українських позиціях.

Війна • 22 травня, 20:30 • 71586 перегляди

Генштаб: на Харківському напрямку тривають бої біля Стариці і Вовчанська, на Куп’янському - окупанти намагаються просунутись вперед

За даними Генштабу, загалом на цей час окупанти здійснили 58 спроб витіснити наших воїнів із займаних позицій. Ще продовжуються бойові зіткнення на 17 ділянках.

Війна • 20 травня, 14:54 • 47819 перегляди

У Повітряних силах відповіли, чи готова Україна прийняти нові літаки F-16

Україна готова прийняти нові літаки F-16 для посилення своїх повітряних можливостей, оскільки зараз вона використовує радянські літаки, а деякі українські пілоти вже завершують навчання на американських F-16.

Війна • 20 травня, 07:54 • 95108 перегляди