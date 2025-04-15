У приморському краї рф під час навчально-тренувального польоту розбився військовий літак Су-25. Пілоту вдалося катапультуватися. Літак впав у безлюдній місцевості.
Міноборони розповіло про БпАК Raybird (ACS-3), що долає РЕБ та ППО, здійснює розвідку з висоти 5. 5 км. Він може перебувати в небі до 28 годин, долаючи до 2500 км.
У Торецьку окупанти намагалися встановити російські прапори для пропагандистських відео, але всі спроби були зірвані українськими дронами. Також під містом було збито ворожий Су-25.
За минулу добу відбулось 133 бойових зіткнення, противник завдав 91 авіаудар та понад 5800 обстрілів. Найбільша активність ворога зафіксована на Покровському напрямку, де відбулось 54 штурмові дії.
28-ма ОМБр та 57-й ОБ ТрО знищили російський штурмовик Су-25 на Торецькому напрямку. Від літака залишилось лише обвуглене залізяччя з "фірмовою зеткою" на відірваному крилі.
Зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО збив російський Су-25 із ПЗРК "Ігла" біля Торецька. Ворожий Мі-8, що прилетів евакуювати пілота, був атакований українськими дронами та змушений відступити.
28-ма окрема механізована бригада повідомила про знищення російського штурмовика Су-25 на Торецькому напрямку. Військові обіцяють надати відео підтвердження успішного ураження ворожого літака.
Смоленський авіаційний завод, який бере участь у виробництві та модернізації військових літаків рф, був атакований. Завод забезпечує ремонт авіатехніки та виробляє компоненти для російського оборонного комплексу.
5 жовтня українські сили збили російський літак над Донеччиною. Уламки впали біля Костянтинівки, пошкодивши кілька приватних будинків, але жертв і постраждалих немає.
Моніторингові групи повідомляють про збитий російський літак Су-25 у Костянтинівці на Донеччині. Інформацію поширили "Маріуполь.Спротив" та радник мера Маріуполя, очікується офіційне підтвердження.
На військовому аеродромі 'Борисоглібськ' у Воронезькій області РФ виявлено зруйновані ангари після нічної атаки українських дронів. Це частина масштабної операції ЗСУ проти чотирьох російських військових аеродромів.
Повітряні сили були, фактично першими, хто прийняв на себе ворожий удар, адже авіація противника за будь-яку ціну намагалася встановити своє панування в українському небі. З початку війни в небі над Україною знищено 363 ворожих літаки, 326 вертольотів, 13057 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2410 крилатих ракет.
За добу відбулося 78 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. Українські захисники успішно відбили атаки ворога поблизу Роботиного, Малої Токмачки та Новоандріївки на Оріхівському напрямку.
Українські зенітники збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку Донеччини. Це вже другий збитий Су-25 цього місяця на рахунку окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
Українські військові збили російський штурмовик Су-25, який обстрілював їхні позиції в Донецькій області.
У червні 2024 року Збройні Сили України знищили майже 300 ворожих безпілотних літальних апаратів та літак Су-25.
Українські військові підтвердили знищення критично важливого російського Центру космічного спостереження та зв'язку в окупованому Криму, який є життєво важливим для російських систем супутникового зв'язку та навігації.
У першій половині 2024 року Україна збила понад 30 російських військових літаків, зокрема 9 Су-25, 1 Су-57, 2 МіГ-31, близько 13 Су-34, 1 Су-35, 1 Су-35С, 2 А-50, 1 Іл-22М11 та 1 Ту-22М3.
На Харківському напрямку росіяни наступають в напрямку Вовчанська. Загалом уздовж всієї лінії фронту за сьогодні сталося 37 бойових зіткнень.
Збройні Сили України успішно відбили численні наступальні та штурмові операції російських військ на різних напрямках фронту, найгарячіші бої точилися на Куп'янському, Покровському та Курахівському напрямках.
Бійці 110-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України збили черговий російський винищувач Су-25 у Донецькій області.
Українські безпілотники атакували російську військову авіабазу Кущевська, знищивши винищувач Су-27 і пошкодивши винищувач Су-34.
рф здійснила інтенсивні атаки на українські позиції, включаючи 3 ракетні удари, 37 авіаударів, 387 ударів безпілотників-камікадзе та близько 3 000 обстрілів з різних видів зброї.
Від початку доби окупанти вже здійснили 79 атак на позиції Збройних сил України, найбільше бойових зіткнень відбулося на Покровському та Куп'янському напрямках.
Українські зенітники 110-ї механізованої бригади збили черговий російський штурмовик Су-25, продовжуючи успішні удари по російській авіації.
Українські військові відбили три ворожі атаки поблизу Андріївки та Нового, ситуація залишається контрольованою, незважаючи на інтенсивні бойові дії на Покровському та Курахівському напрямках.
З початку доби на фронті зафіксовано 28 бойових зіткнень, бої тривають, зокрема, у районі Кринок Харківської області та поблизу Кліщіївки Донецької області.
Від початку доби відбулося 121 бойове зіткнення, під час яких російські окупанти завдали 4 ракетних удари, 37 авіаційних ударів із застосуванням 47 безпілотників та 376 ударів безпілотниками-камікадзе по українських позиціях.
За даними Генштабу, загалом на цей час окупанти здійснили 58 спроб витіснити наших воїнів із займаних позицій. Ще продовжуються бойові зіткнення на 17 ділянках.
Україна готова прийняти нові літаки F-16 для посилення своїх повітряних можливостей, оскільки зараз вона використовує радянські літаки, а деякі українські пілоти вже завершують навчання на американських F-16.