Українські військові збили російський штурмовик Су-25
Київ • УНН
28-ма окрема механізована бригада повідомила про знищення російського штурмовика Су-25 на Торецькому напрямку. Військові обіцяють надати відео підтвердження успішного ураження ворожого літака.
Українські воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25 на Торецькому напрямку. Про це йдеться в Telegram-каналі 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, передає УНН.
"Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО", - йдеться у повідомленні.
Більше подробиць військові пообіцяли надати згодом у відео.
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