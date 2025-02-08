Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25
Киев • УНН
28-я отдельная механизированная бригада сообщила об уничтожении российского штурмовика Су-25 на Торецком направлении. Военные обещают предоставить видео подтверждения успешного поражения вражеского самолета.
Украинские воины 28-й бригады уничтожили вражеский Су-25 на Торецком направлении. Об этом говорится в Telegram-канале 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, передает УНН.
«Еще одним российским штурмовиком стало меньше на Торецком направлении благодаря нашим воинам ПВО», - говорится в сообщении.
Больше подробностей военные пообещали предоставить позже в видео.
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