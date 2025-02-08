Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25

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Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
14:59 • 5455 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Сегодня Украина выберет представителя на Евровидение-2025: где смотреть финал и как голосовать
13:55 • 34055 просмотра

Сегодня Украина выберет представителя на Евровидение-2025: где смотреть финал и как голосовать

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
10:52 • 62100 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 114002 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 121864 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 125411 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 126769 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 117424 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
7 февраля, 11:29 • 145257 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
7 февраля, 09:05 • 110513 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25

Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25

Киев  •  УНН

 • 13891 просмотра

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28-я отдельная механизированная бригада сообщила об уничтожении российского штурмовика Су-25 на Торецком направлении. Военные обещают предоставить видео подтверждения успешного поражения вражеского самолета.

Украинские воины 28-й бригады уничтожили вражеский Су-25 на Торецком направлении. Об этом говорится в Telegram-канале 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, передает УНН.

«Еще одним российским штурмовиком стало меньше на Торецком направлении благодаря нашим воинам ПВО», - говорится в сообщении.

Больше подробностей военные пообещали предоставить позже в видео.

Атака ГУР на "Саваслейку": источники сообщают, что уничтожены три российских самолета, еще 5 - повреждены21.08.24, 16:57 • 38178 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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