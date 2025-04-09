В приморском крае рф во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Су-25. Пилоту удалось катапультироваться. Самолет упал в безлюдной местности.
Минобороны рассказало о БпАК Raybird (ACS-3), который преодолевает РЭБ и ПВО, осуществляет разведку с высоты 5. 5 км. Он может находиться в небе до 28 часов, преодолевая до 2500 км.
В Торецке оккупанты пытались установить российские флаги для пропагандистских видео, но все попытки были сорваны украинскими дронами. Также под городом был сбит вражеский Су-25.
28-я ОМБр и 57-й ОБ ТрО уничтожили российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении. От самолета осталось только обугленное железо с "фирменной зеткой" на оторванном крыле.
Зенитно-ракетное подразделение 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО сбило российский Су-25 из ПЗРК «Игла» возле Торецка. Вражеский Ми-8, прилетевший эвакуировать пилота, был атакован украинскими дронами и вынужден отступить.
28-я отдельная механизированная бригада сообщила об уничтожении российского штурмовика Су-25 на Торецком направлении. Военные обещают предоставить видео подтверждения успешного поражения вражеского самолета.
Смоленский авиационный завод, который участвует в производстве и модернизации военных самолетов рф, был атакован. Завод обеспечивает ремонт авиатехники и производит компоненты для российского оборонного комплекса.
5 октября украинские силы сбили российский самолет над Донецкой областью. Обломки упали возле Константиновки, повредив несколько частных домов, но жертв и пострадавших нет.
Мониторинговые группы сообщают о сбитом российском самолете Су-25 в Константиновке Донецкой области. Информацию распространили "Мариуполь.Сопротивление" и советник мэра Мариуполя, ожидается официальное подтверждение.
На военном аэродроме 'Борисоглебск' в Воронежской области РФ обнаружены разрушенные ангары после ночной атаки украинских дронов. Это часть масштабной операции ВСУ против четырех российских военных аэродромов.
Воздушные силы были фактически первыми, кто принял на себя вражеский удар, ведь авиация противника любой ценой пыталась установить свое господство в украинском небе. С начала войны в небе над Украиной уничтожено 363 вражеских самолета, 326 вертолетов, 13057 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2410 крылатых ракет.
За сутки произошло 78 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Украинские защитники успешно отбили атаки врага вблизи Роботино, Малой Токмачки и Новоандреевки на Ореховском направлении.
Украинские зенитчики сбили российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении Донецкой области. Это уже второй сбитый Су-25 в этом месяце на счету отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25, который обстреливал их позиции в Донецкой области.
В июне 2024 года Вооруженные Силы Украины уничтожили почти 300 вражеских беспилотных летательных аппаратов и самолет Су-25.
Украинские военные подтвердили уничтожение критически важного российского Центра космического наблюдения и связи в оккупированном Крыму, который является жизненно важным для российских систем спутниковой связи и навигации.
В первой половине 2024 года Украина сбила более 30 российских военных самолетов, в том числе 9 Су-25, 1 Су-57, 2 МиГ-31, около 13 Су-34, 1 Су-35, 1 Су-35С, 2 А-50, 1 Ил-22М11 и 1 Ту-22М3.
На Харьковском направлении россияне наступают в направлении Волчанска. Всего вдоль всей линии фронта за сегодня произошло 37 боевых столкновений.
Вооруженные Силы Украины успешно отразили многочисленные наступательные и штурмовые операции российских войск на разных направлениях фронта, самые горячие бои шли на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях.
Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сбили очередной российский истребитель Су-25 в Донецкой области.
Украинские беспилотники атаковали российскую военную авиабазу Кущевская, уничтожив истребитель Су-27 и повредив истребитель Су-34.
рф осуществила интенсивные атаки на украинские позиции, включая 3 ракетных удара, 37 авиаударов, 387 ударов беспилотников-камикадзе и около 3 000 обстрелов из различных видов оружия.
С начала суток оккупанты уже совершили 79 атак позиций Вооруженных сил Украины, больше всего боевых столкновений произошло на Покровском и Купянском направлениях, говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Украинские зенитчики 110-й механизированной бригады сбили очередной российский штурмовик Су-25, продолжая успешные удары по российской авиации.
Украинские военные отбили три вражеские атаки вблизи Андреевки и Нового, ситуация остается контролируемой, несмотря на интенсивные боевые действия на Покровском и Кураховском направлениях.
С начала суток на фронте зафиксировано 28 боевых столкновений, бои продолжаются, в частности, в районе Крынок Харьковской области и вблизи Клищеевки Донецкой области.
С начала суток произошло 121 боевое столкновение, во время которых российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 37 авиационных ударов с применением 47 беспилотников и 376 ударов беспилотниками-камикадзе по украинским позициям.
По данным Генштаба, всего на это время оккупанты осуществили 58 попыток вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Еще продолжаются боевые столкновения на 17 участках.
Украина готова принять новые самолеты F-16 для усиления своих воздушных возможностей, поскольку сейчас она использует советские самолеты, а некоторые украинские пилоты уже завершают обучение на американских F-16.
Беспилотники СБУ атаковали российский военный аэродром Кущевская и Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, повредив самолеты и заставив завод приостановить работу.