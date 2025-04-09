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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29193 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В россии разбился военный самолет Су-25, пилоту удалось катапультироваться - росСМИ

В приморском крае рф во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Су-25. Пилоту удалось катапультироваться. Самолет упал в безлюдной местности.

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Обойдет вражеские РЭБ и выполнит сверхсложные задачи: об уникальном беспилотнике Raybird рассказали в Минобороны

Минобороны рассказало о БпАК Raybird (ACS-3), который преодолевает РЭБ и ПВО, осуществляет разведку с высоты 5. 5 км. Он может находиться в небе до 28 часов, преодолевая до 2500 км.

Технологии • 19 марта, 10:24 • 30309 просмотра

россияне шесть раз пытались установить свои флаги в Торецке - чем все закончилось

В Торецке оккупанты пытались установить российские флаги для пропагандистских видео, но все попытки были сорваны украинскими дронами. Также под городом был сбит вражеский Су-25.

Война • 10 февраля, 07:42 • 23597 просмотра

Украинские военные показали, что осталось от сбитого российского Су-25

28-я ОМБр и 57-й ОБ ТрО уничтожили российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении. От самолета осталось только обугленное железо с "фирменной зеткой" на оторванном крыле.

Война • 8 февраля, 22:00 • 55234 просмотра

Не только Су-25: под удар украинских защитников также попал вражеский Ми-8

Зенитно-ракетное подразделение 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО сбило российский Су-25 из ПЗРК «Игла» возле Торецка. Вражеский Ми-8, прилетевший эвакуировать пилота, был атакован украинскими дронами и вынужден отступить.

Война • 8 февраля, 16:46 • 32345 просмотра

Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25

28-я отдельная механизированная бригада сообщила об уничтожении российского штурмовика Су-25 на Торецком направлении. Военные обещают предоставить видео подтверждения успешного поражения вражеского самолета.

Война • 8 февраля, 13:44 • 75586 просмотра

В рф атакован задействованный в производстве и модернизации военных самолетов Смоленский авиационный завод - ЦПД СНБО

Смоленский авиационный завод, который участвует в производстве и модернизации военных самолетов рф, был атакован. Завод обеспечивает ремонт авиатехники и производит компоненты для российского оборонного комплекса.

Война • 21 января, 06:28 • 41056 просмотра

Официально: украинские военные сбили российский самолет в Донецкой области

5 октября украинские силы сбили российский самолет над Донецкой областью. Обломки упали возле Константиновки, повредив несколько частных домов, но жертв и пострадавших нет.

Война • 5 октября, 10:16 • 40519 просмотра

В сети сообщают об "отминусованном" российском Су-25 - "Мариуполь.Сопротивление"

Мониторинговые группы сообщают о сбитом российском самолете Су-25 в Константиновке Донецкой области. Информацию распространили "Мариуполь.Сопротивление" и советник мэра Мариуполя, ожидается официальное подтверждение.

Война • 5 октября, 09:31 • 19703 просмотра

Самая масштабная атака Украины: появились спутниковые фото с последствиями удара по аэродрому "Борисоглебск" в рф

На военном аэродроме 'Борисоглебск' в Воронежской области РФ обнаружены разрушенные ангары после ночной атаки украинских дронов. Это часть масштабной операции ВСУ против четырех российских военных аэродромов.

Война • 14 августа, 14:05 • 26160 просмотра

Сегодня День Воздушных сил ВСУ: роль защитников украинского неба в отражении российской агрессии

Воздушные силы были фактически первыми, кто принял на себя вражеский удар, ведь авиация противника любой ценой пыталась установить свое господство в украинском небе. С начала войны в небе над Украиной уничтожено 363 вражеских самолета, 326 вертолетов, 13057 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2410 крылатых ракет.

Общество • 4 августа, 03:43 • 50038 просмотра

Оккупанты получили жесткий отпор вблизи Роботино, Малой Токмачки и Новоандреевки - Генштаб

За сутки произошло 78 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Украинские защитники успешно отбили атаки врага вблизи Роботино, Малой Токмачки и Новоандреевки на Ореховском направлении.

Война • 26 июля, 14:04 • 33206 просмотра

ВСУ сбили российский Су-25 в Донецкой области: второй за месяц

Украинские зенитчики сбили российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении Донецкой области. Это уже второй сбитый Су-25 в этом месяце на счету отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Война • 23 июля, 09:17 • 27239 просмотра

В Донецкой области украинские военные сбили российский Су-25

Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25, который обстреливал их позиции в Донецкой области.

Война • 7 июля, 12:22 • 104672 просмотра

Су-25 и 229 БПЛА: в ВСУ рассказали об уничтоженных воздушных целях за июнь

В июне 2024 года Вооруженные Силы Украины уничтожили почти 300 вражеских беспилотных летательных аппаратов и самолет Су-25.

Война • 30 июня, 15:55 • 20907 просмотра

В Минобороны подтвердили удар по Центру космического слежения и связи рф в оккупированном Крыму

Украинские военные подтвердили уничтожение критически важного российского Центра космического наблюдения и связи в оккупированном Крыму, который является жизненно важным для российских систем спутниковой связи и навигации.

Война • 28 июня, 17:28 • 32766 просмотра

Украина "минусовала" более 30 военных самолетов рф за полгода

В первой половине 2024 года Украина сбила более 30 российских военных самолетов, в том числе 9 Су-25, 1 Су-57, 2 МиГ-31, около 13 Су-34, 1 Су-35, 1 Су-35С, 2 А-50, 1 Ил-22М11 и 1 Ту-22М3.

Война • 28 июня, 09:29 • 31141 просмотра

Генштаб: на фронте сегодня состоялись 37 боев, на Харьковском направлении россияне атакуют в направлении Волчанска

На Харьковском направлении россияне наступают в направлении Волчанска. Всего вдоль всей линии фронта за сегодня произошло 37 боевых столкновений.

Война • 11 июня, 07:49 • 24492 просмотра

За сутки произошло 99 вражеских наступательных и штурмовых действий - Генштаб

Вооруженные Силы Украины успешно отразили многочисленные наступательные и штурмовые операции российских войск на разных направлениях фронта, самые горячие бои шли на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях.

Война • 25 мая, 18:50 • 29408 просмотра

Украинские военные сбили еще один российский самолет Су-25 - Зеленский

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сбили очередной российский истребитель Су-25 в Донецкой области.

Война • 25 мая, 18:40 • 25858 просмотра

Поразили Су-27 и Су-34: появились спутниковые фото аэродрома в краснодарском крае после атаки дронов СБУ

Украинские беспилотники атаковали российскую военную авиабазу Кущевская, уничтожив истребитель Су-27 и повредив истребитель Су-34.

Война • 24 мая, 13:18 • 13145 просмотра

С начала суток рф нанесла 3 ракетных атаки, 37 авиаударов, 387 ударов беспилотников-камикадзе и 3 000 обстрелов украинских позиций

рф осуществила интенсивные атаки на украинские позиции, включая 3 ракетных удара, 37 авиаударов, 387 ударов беспилотников-камикадзе и около 3 000 обстрелов из различных видов оружия.

Война • 23 мая, 20:48 • 57006 просмотра

На фронте зафиксировали 79 боестолкновений, на Купянском и Покровском направлении продолжаются бои - Генштаб

С начала суток оккупанты уже совершили 79 атак позиций Вооруженных сил Украины, больше всего боевых столкновений произошло на Покровском и Купянском направлениях, говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Война • 23 мая, 18:00 • 96929 просмотра

Силы обороны сбили еще один вражеский штурмовик Су-25

Украинские зенитчики 110-й механизированной бригады сбили очередной российский штурмовик Су-25, продолжая успешные удары по российской авиации.

Война • 23 мая, 16:34 • 13023 просмотра

Силы обороны продолжают отражать три вражеских штурма в районах Андреевки и Нового

Украинские военные отбили три вражеские атаки вблизи Андреевки и Нового, ситуация остается контролируемой, несмотря на интенсивные боевые действия на Покровском и Кураховском направлениях.

Война • 23 мая, 15:57 • 14653 просмотра

На фронте с начала суток состоялось 28 боевых столкновений: бои продолжаются в районе Крынок вблизи Клещеевки - Генштаб

С начала суток на фронте зафиксировано 28 боевых столкновений, бои продолжаются, в частности, в районе Крынок Харьковской области и вблизи Клищеевки Донецкой области.

Война • 23 мая, 08:06 • 72701 просмотра

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 37 авиаударов, 376 атак беспилотников-камикадзе

С начала суток произошло 121 боевое столкновение, во время которых российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 37 авиационных ударов с применением 47 беспилотников и 376 ударов беспилотниками-камикадзе по украинским позициям.

Война • 22 мая, 20:30 • 71581 просмотра

Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются бои возле Старицы и Волчанска, на Купянском - оккупанты пытаются продвинуться вперед

По данным Генштаба, всего на это время оккупанты осуществили 58 попыток вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Еще продолжаются боевые столкновения на 17 участках.

Война • 20 мая, 14:54 • 47817 просмотра

В Воздушных силах ответили, готова ли Украина принять новые самолеты F-16

Украина готова принять новые самолеты F-16 для усиления своих воздушных возможностей, поскольку сейчас она использует советские самолеты, а некоторые украинские пилоты уже завершают обучение на американских F-16.

Война • 20 мая, 07:54 • 95108 просмотра

Дроны СБУ устроили фейерверк в рф в честь победы Усика: пылало на военном аэродроме "Кущевская" и Славянском НПЗ - источники

Беспилотники СБУ атаковали российский военный аэродром Кущевская и Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, повредив самолеты и заставив завод приостановить работу.

Война • 19 мая, 09:57 • 27443 просмотра