На фронте зафиксировали 79 боестолкновений, на Купянском и Покровском направлении продолжаются бои - Генштаб

С начала суток оккупанты уже совершили 79 атак позиций Вооруженных сил Украины, больше всего боевых столкновений произошло на Покровском и Купянском направлениях, говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.