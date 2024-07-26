С начала суток враг активен почти по всей линии боевого соприкосновения. Концентрирует усилия наступательных действий на Кураховском и Покровском направлениях. В общем, в настоящее время произошло 78 боевых столкновений. Украинские защитники сдерживают натиск и наносят врагу значительные потери. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 26 июля, передает УНН.

Детали

Как рассказали в Генштабе, приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей и дальше страдают от циничных артиллерийских обстрелов и авиаударов с территории российской федерации. От огня артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Клюсы, Искрисковщина, Александровка, Рясное, Павловка, Хреновка, Леонивка, Славгород, Большая Писаревка. А неуправляемыми авиаракетами российские террористы били из вооружения штурмовиков Су-25 по району Басовки.

Систематическим бомбардировкам вражеской авиации подвергается Харьковщина. Сегодня, с российской территории, оккупанты в целом сбросили 11 КАБов. Удары пришлись в районы населенных пунктов Тихое, Глубокое, Волчанск, Липцы, Волчанские Хутора.

В то же время, отбито семь вражеских штурмов вблизи Слобожанского, Глубокого и Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении противник трижды штурмовал наши позиции в районах Стельмаховки, Табаевки и Песчаного. Возле двух последних населенных пунктов бои продолжаются. Оккупанты бамбардировали Купянск-Узловой и били НАРами неподалеку Синьковки.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинцев вблизи Невского, Новосергиевки и Новоегоровки. Два боестолкновения завершилось без успеха для противника, еще три - продолжаются. Оккупанты самые активные в районе Невского.

На Северском направлении захватчики совершили три безуспешных атаки вблизи Верхнекаменского и Иванодарьевки. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении в течение дня наши войска отбивают четыре вражеских штурма возле Григорьевки и Часового Яра. Оккупанты действуют при поддержке авиации - бьют НАРами.

На Торецком направлении враг семь раз проводил атаки неподалеку Железного, Северного и Нью-Йорка. Возле каждого из этих населенных пунктов сейчас продолжаются боестолкновения. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по Нью-Йорку и Дружбе неуправляемыми авиационными ракетами.

На Покровском направлении в настоящее время состоялось наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 23 попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Веселого, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Тимофеевки. Более половины боевых столкновений продолжается до сих пор. Также враг нанес четыре авиаудара по районам Александрополя и Новоселовки Первой.

Продолжаются активные бои на Кураховском направлении. Сейчас украинские защитники уже отбили восемь атак оккупационной армии, и продолжают давать отпор захватчикам в еще четырех боестолкновениях. Противник концентрирует усилия в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки. Оккупанты бомбили КАБами территории неподалеку от Украинской.

На Времовском направлении отбит один вражеский штурм возле Водяного. Продолжаются бои в четырех локациях неподалеку Константиновки, Старомлиновки и того же Водяного. Противник нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами в районе Урожайного.

На Ореховском направлении оккупанты получили жесткий отпор вблизи населенных пунктов Роботино, Малая Токмачка и Новоандреевка, осуществив пять атак. Кроме того, бомбили семью КАБами район Малой Токмачки и выпустили более 120 неуправляемых авиаракет. НАРами целились в сторону Гуляйполя, Лобкового и Каменского.

На остальных направлениях без особых изменений.

"Украинские защитники продолжают сдерживать врага и пытаются наносить ему максимально возможные потери", - добавили в Генштабе.

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