Киев • УНН
За сутки произошло 78 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Украинские защитники успешно отбили атаки врага вблизи Роботино, Малой Токмачки и Новоандреевки на Ореховском направлении.
С начала суток враг активен почти по всей линии боевого соприкосновения. Концентрирует усилия наступательных действий на Кураховском и Покровском направлениях. В общем, в настоящее время произошло 78 боевых столкновений. Украинские защитники сдерживают натиск и наносят врагу значительные потери. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 26 июля, передает УНН.
Детали
Как рассказали в Генштабе, приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей и дальше страдают от циничных артиллерийских обстрелов и авиаударов с территории российской федерации. От огня артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Клюсы, Искрисковщина, Александровка, Рясное, Павловка, Хреновка, Леонивка, Славгород, Большая Писаревка. А неуправляемыми авиаракетами российские террористы били из вооружения штурмовиков Су-25 по району Басовки.
Систематическим бомбардировкам вражеской авиации подвергается Харьковщина. Сегодня, с российской территории, оккупанты в целом сбросили 11 КАБов. Удары пришлись в районы населенных пунктов Тихое, Глубокое, Волчанск, Липцы, Волчанские Хутора.
В то же время, отбито семь вражеских штурмов вблизи Слобожанского, Глубокого и Волчанска на Харьковском направлении.
На Купянском направлении противник трижды штурмовал наши позиции в районах Стельмаховки, Табаевки и Песчаного. Возле двух последних населенных пунктов бои продолжаются. Оккупанты бамбардировали Купянск-Узловой и били НАРами неподалеку Синьковки.
На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинцев вблизи Невского, Новосергиевки и Новоегоровки. Два боестолкновения завершилось без успеха для противника, еще три - продолжаются. Оккупанты самые активные в районе Невского.
На Северском направлении захватчики совершили три безуспешных атаки вблизи Верхнекаменского и Иванодарьевки. Ситуация контролируемая.
На Краматорском направлении в течение дня наши войска отбивают четыре вражеских штурма возле Григорьевки и Часового Яра. Оккупанты действуют при поддержке авиации - бьют НАРами.
На Торецком направлении враг семь раз проводил атаки неподалеку Железного, Северного и Нью-Йорка. Возле каждого из этих населенных пунктов сейчас продолжаются боестолкновения. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по Нью-Йорку и Дружбе неуправляемыми авиационными ракетами.
На Покровском направлении в настоящее время состоялось наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 23 попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Веселого, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Тимофеевки. Более половины боевых столкновений продолжается до сих пор. Также враг нанес четыре авиаудара по районам Александрополя и Новоселовки Первой.
Продолжаются активные бои на Кураховском направлении. Сейчас украинские защитники уже отбили восемь атак оккупационной армии, и продолжают давать отпор захватчикам в еще четырех боестолкновениях. Противник концентрирует усилия в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки. Оккупанты бомбили КАБами территории неподалеку от Украинской.
На Времовском направлении отбит один вражеский штурм возле Водяного. Продолжаются бои в четырех локациях неподалеку Константиновки, Старомлиновки и того же Водяного. Противник нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами в районе Урожайного.
На Ореховском направлении оккупанты получили жесткий отпор вблизи населенных пунктов Роботино, Малая Токмачка и Новоандреевка, осуществив пять атак. Кроме того, бомбили семью КАБами район Малой Токмачки и выпустили более 120 неуправляемых авиаракет. НАРами целились в сторону Гуляйполя, Лобкового и Каменского.
На остальных направлениях без особых изменений.
"Украинские защитники продолжают сдерживать врага и пытаются наносить ему максимально возможные потери", - добавили в Генштабе.
Сирський: втрати рф на фронті втричі перевищують українські24 июля 2024, 07:31 • 22059 просмотров