Потери российской армии "втрое" превышают Сил обороны Украины, а на некоторых направлениях "даже больше". Об этом заявил Главнокомандующий Александр Сырский в интервью The Guardian, передает УНН.

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По словам Сырского, потери кремля "втрое" превышают потери Украины, а на некоторых направлениях "даже больше". "Количество убитых у них гораздо больше", - подчеркнул он.

В феврале Президент Владимир Зеленский заявил, что с 2022 года погибли 31 тысяча украинских военнослужащих. Сырский отказался уточнить эту цифру, заявив, что потери "чувствительны" и москва может использовать эту тему.

Он сравнил украинскую тактику ведения боя с тактикой российских командиров, которые известны тем, что жертвуют огромным количеством солдат, чтобы получить "100-200 метров".

"Для нас очень важно сохранить жизни наших солдат. Мы не защищаем руины до смерти", - сказал Сырский. По его словам, он не желает "достигать цели любой ценой" или бросать своих людей в "бесполезные мясные штурмы". Иногда приходилось переходить на "более выгодные позиции".

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