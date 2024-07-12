В британской разведке подсчитали потери армии рф за май-июнь

Потери армии рф в мае и июне в среднем за сутки выросли и составили 1262 военнослужащих убитыми и 1163 ранеными. В целом россия, вероятно, потеряла (убитыми и ранеными) более 70 тысяч человек за последние два месяца, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

В отчете британской разведки говорится, что рост потерь армии рф связан с открытием россией нового фронта в Харьковской области, сохраняя при этом прежние темпы наступательных операций вдоль фронта.

Отмечается, что эффективная украинская оборона и недостаток российской подготовки снижают способность россии использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки растянуть линию фронта.

В ближайшие два месяца количество потерь в рядах российской армии, вероятно, продолжит превышать 1000 человек в день, поскольку россия продолжает пытаться массово атаковать украинские позиции - считают в британской разведке.

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