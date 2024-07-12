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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В британской разведке подсчитали потери армии рф за май-июнь

В британской разведке подсчитали потери армии рф за май-июнь

Киев  •  УНН

12 июля 2024, 09:34  •  10014 просмотра

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За последние два месяца россия, вероятно, потеряла более 70 тысяч солдат убитыми и ранеными, а ежедневные потери в мае и июне, по данным британской разведки, составляли в среднем 1 262 убитых и 1 163 раненых.

Потери армии рф  в мае и июне в среднем за сутки выросли и составили 1262 военнослужащих убитыми и 1163 ранеными. В целом россия, вероятно, потеряла (убитыми и ранеными) более 70 тысяч человек за последние два месяца, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

В отчете британской разведки говорится, что рост потерь армии рф связан с открытием россией нового фронта в Харьковской области, сохраняя при этом прежние темпы наступательных операций вдоль фронта.

 Отмечается, что эффективная украинская оборона и недостаток российской подготовки снижают способность россии использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки растянуть линию фронта.

В ближайшие два месяца количество потерь в рядах российской армии, вероятно, продолжит превышать 1000 человек в день, поскольку россия продолжает пытаться массово атаковать украинские позиции

- считают в британской разведке. 

рф понесла потери: 1030 военных погибли за сутки12 июля 2024, 04:29 • 16810 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
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