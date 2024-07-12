В британской разведке подсчитали потери армии рф за май-июнь
Киев • УНН
За последние два месяца россия, вероятно, потеряла более 70 тысяч солдат убитыми и ранеными, а ежедневные потери в мае и июне, по данным британской разведки, составляли в среднем 1 262 убитых и 1 163 раненых.
Потери армии рф в мае и июне в среднем за сутки выросли и составили 1262 военнослужащих убитыми и 1163 ранеными. В целом россия, вероятно, потеряла (убитыми и ранеными) более 70 тысяч человек за последние два месяца, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
В отчете британской разведки говорится, что рост потерь армии рф связан с открытием россией нового фронта в Харьковской области, сохраняя при этом прежние темпы наступательных операций вдоль фронта.
Отмечается, что эффективная украинская оборона и недостаток российской подготовки снижают способность россии использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки растянуть линию фронта.
В ближайшие два месяца количество потерь в рядах российской армии, вероятно, продолжит превышать 1000 человек в день, поскольку россия продолжает пытаться массово атаковать украинские позиции
рф понесла потери: 1030 военных погибли за сутки12 июля 2024, 04:29 • 16810 просмотров