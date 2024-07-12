рф понесла потери: 1030 военных погибли за сутки
Киев • УНН
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 1030 военнослужащих.
За минувшие сутки рф потеряла 1030 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 12.07.24:
- Личный состав: 556650 (+1030).
- Танки: 8191 (+9).
- Бронированные боевые машины: 15755 (+23).
- Артиллерийские системы: 15158 (+48).
- РСЗВ: 1119.
- Средства ППО: 888 (+2).
- Самолеты: 361.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 12035 (+26).
- Крылатые ракеты: 2397 (+5).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 20409 (+84).
- Специальная техника: 2543 (+8).
Данные уточняются.
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