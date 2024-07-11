На передовой с начала суток произошло 103 боевых столкновения. Самая горячая ситуация сегодня была на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Противник нанес 49 авиационных ударов (сбросил 101 КАБ) и провел 486 ударов дронами-камикадзе, совершил 3109 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация в общинах

На Харьковском: захватчики 4 раза безуспешно атаковали ВСУ в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском: противник атаковал в районах Берестового и Синьковки, где в настоящее время отражено 3 атаки и продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском: оккупанты 8 раз атаковал в районе Макеевки и Невского. Защитники держат позиции и не дают оккупантам продвинуться вперед.

На Северский: террористы пытались трижды вклиниться в боевые порядки наших подразделений в районах Раздоловки и Верхнекаменского.

На Краматорском: вражеские силы 4 раза атаковали ВСУ в районах Часового Яра и Ивановского.

На Торецком: оккупанты 18 раз безуспешно атаковали вблизи Северного, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском: захватчики 32 раза атаковали украинских военных в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Сокола, Новоселовки Первой, Калинового и Карловки. ВСУ отбили 27 атак. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки и Прогресса, где сейчас продолжается 5 боестолкновений.

На Кураховском: противник 9 раз штурмовал в районах Красногоровки, Парасковиевки и Георгиевки.

На Времовском: вражеские силы совершили 13 атак. ВСУ отбили 4 атаки у Водяного и Константиновки. Однако сейчас до сих пор продолжаются бои в 5 локациях у Урожайного, а 4 попытки врага здесь продвинуться уже завершены.

На Гуляйпольском: ВСУ отбили одну атаку. Потери позиций недопущены, ситуация контролируется нашими защитниками.

На Приднепровском: террористы наступали на левом берегу Днепра. Защитники отбили 2 штурмовые действия.