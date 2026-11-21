Главный советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что европейским представителям не стоит ехать в Москву для переговоров о завершении войны в Украине. По ее словам, диалог с Россией возможен только после прекращения огня, на которое Кремль пока не соглашается. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

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Скайсгирите прокомментировала предложение Путина провести переговоры с представителями Европейского союза в российской столице.

По ее словам, предыдущие встречи проходили на нейтральной территории, в частности в Абу-Даби. Поэтому европейцы могли бы предложить другое место для диалога, например Женеву.

Должны ли переговоры проходить в Москве — это очень хороший вопрос. Я бы сказала, что не должны — подчеркнула советник литовского президента.

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Скайсгирите подчеркнула, что Россия прежде всего должна согласиться прекратить боевые действия.

Наши условия очень четкие — сначала прекращение огня, затем переговоры, а не наоборот — заявила она.

В то же время советник отметила, что после встречи представителей Украины, США и России в Абу-Даби стороны так и не достигли договоренностей о завершении войны.

По ее словам, европейские страны продолжат поддерживать Украину финансово и военным путем, а конкретные сроки следующего раунда переговоров остаются неизвестными.

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