У цій війні загинула 31 тисяча українських військових - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський оголосив, що з початку війни з росією загинуло близько 31 тисячі українських солдатів.
31 тисяча українських військових загинули в цій війні. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції, передає УНН.
"31 тисяча українських військових загинула в цій війні і для нас це дуже боляче", - сказав Зеленський.
За його словами, у війні також загинуло 180 тисяч росіян, а разом із пораненими втрати ворога сягають 500 тис. осіб.
Президент не озвучив кількість поранених українських воїнів для того, аби ворог не знав скільки військових пішло з поля бою.