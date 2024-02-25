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В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 15:37  •  7697 просмотра

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Зеленский объявил, что с начала войны с россией погибло около 31 тысячи украинских солдат.

31 тысяча украинских военных погибли в этой войне. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции, передает УНН.

"31 тысяча украинских военных погибла в этой войне и для нас это очень больно", - сказал Зеленский.

По его словам, в войне также погибли 180 тысяч россиян, а вместе с ранеными потери врага достигают 500 тыс. человек.

Президент не озвучил количество раненых украинских воинов для того, чтобы враг не знал, сколько военных ушло с поля боя.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
У цій війні загинула 31 тисяча українських військових - Зеленський
Zelenskyy: 31 thousand Ukrainian servicemen died in this war
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В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

Зеленский объявил, что с начала войны с россией погибло около 31 тысячи украинских солдат.

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