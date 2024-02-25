В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский объявил, что с начала войны с россией погибло около 31 тысячи украинских солдат.
31 тысяча украинских военных погибли в этой войне. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции, передает УНН.
"31 тысяча украинских военных погибла в этой войне и для нас это очень больно", - сказал Зеленский.
По его словам, в войне также погибли 180 тысяч россиян, а вместе с ранеными потери врага достигают 500 тыс. человек.
Президент не озвучил количество раненых украинских воинов для того, чтобы враг не знал, сколько военных ушло с поля боя.
В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
Зеленский объявил, что с начала войны с россией погибло около 31 тысячи украинских солдат.
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