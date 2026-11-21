Американский актер Маколей Калкин, прославившийся ролью Кевина Маккалистера в культовой рождественской комедии «Один дома», вернется во франшизу через 34 года после выхода второй части. Киностудия Disney разрабатывает новое продолжение, к которому присоединились Сет Роген и Эван Голдберг. Об этом сообщает E! News со ссылкой на Deadline, пишет УНН.

Детали

По информации журналистов, 46-летний Калкин снова сыграет Кевина, но на этот раз уже взрослого. Сценарий будут создавать Роген и Голдберг, которые также выступят продюсерами фильма.

В основу будущего фильма ляжет идея самого Калкина. При этом Disney пока официально не прокомментировала информацию о проекте.

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Ранее актер рассказывал, что хотел бы показать Кевина отцом, который воспитывает сына и из-за постоянной работы уделяет ему недостаточно внимания.

По одному из предложенных сюжетов, ребенок запирает отца снаружи дома и устраивает ловушки, подобные тем, которые когда-то создавал сам Кевин.

Калкин впервые сыграл Маккалистера в 1990 году, а в последний раз возвращался к этой роли в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года.

Дату премьеры нового продолжения и окончательные подробности сюжета пока не объявили.

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