Кевин Маккалистер возвращается — Маколей Калкин снова сыграет в «Один дома» спустя 34 года
Киев • УНН
Маколей Калкин снова сыграет взрослого Кевина Маккалистера в продолжении «Один дома» от Disney. Сюжет основан на его идее.
Американский актер Маколей Калкин, прославившийся ролью Кевина Маккалистера в культовой рождественской комедии «Один дома», вернется во франшизу через 34 года после выхода второй части. Киностудия Disney разрабатывает новое продолжение, к которому присоединились Сет Роген и Эван Голдберг. Об этом сообщает E! News со ссылкой на Deadline, пишет УНН.
Детали
По информации журналистов, 46-летний Калкин снова сыграет Кевина, но на этот раз уже взрослого. Сценарий будут создавать Роген и Голдберг, которые также выступят продюсерами фильма.
В основу будущего фильма ляжет идея самого Калкина. При этом Disney пока официально не прокомментировала информацию о проекте.
О чем может быть новый «Один дома»
Ранее актер рассказывал, что хотел бы показать Кевина отцом, который воспитывает сына и из-за постоянной работы уделяет ему недостаточно внимания.
По одному из предложенных сюжетов, ребенок запирает отца снаружи дома и устраивает ловушки, подобные тем, которые когда-то создавал сам Кевин.
Калкин впервые сыграл Маккалистера в 1990 году, а в последний раз возвращался к этой роли в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года.
Дату премьеры нового продолжения и окончательные подробности сюжета пока не объявили.
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