Маколей Калкин и Бренда Сонг ответили на слухи об их тайной свадьбе

Маколей Калкин и Бренда Сонг опровергли предположения о том, что уже тайно поженились, после курьеза на вечеринке накануне церемонии «Эмми-2026». О реакции пары сообщает E! News, пишет УНН.

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Во время появления пары на красной дорожке фотограф обратился к ним как к «мистеру и миссис Калкин». Сонг сразу его поправила, дав понять, что свадьба еще впереди.

Еще нет! Еще нет! Скоро! – ответила 38-летняя актриса.

Возможно, когда-нибудь — если мне повезет! – Калкин поддержал шутку невесты.

Вместе почти 10 лет

Сонг и 46-летний Калкин начали встречаться в 2017 году. У пары двое сыновей — Дакота, который родился в 2021 году, и Карсон, который появился на свет в 2022-м.

Звезда «Один дома» впервые сделал Сонг предложение в 2022 году, а недавно повторно сделал ей предложение, привлекая к этому их сыновей. Несмотря на помолвку, пара пока не сообщала, когда именно планирует свадьбу.

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