В Киеве из-за затруднённого движения по мостам запускают 18 дополнительных рейсов между правым и левым берегами — как они будут курсировать

С 5 по 9 октября в Киеве будут курсировать 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express между станциями Выдубичи и Дарница. Их запускают из-за затруднённого автомобильного движения по столичным мостам, сообщает Kyiv City Express, пишет УНН.

Детали

Дополнительные поезда будут курсировать по маршруту Выдубичи — Дарница — Выдубичи в часы наибольшей нагрузки: утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 16:00 до 21:00.

На Выдубичах посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на 3-м пути, на Дарнице — на 1-м или 2-м. Также дополнительные рейсы будут останавливаться на станции Березняки.

Между берегами будет курсировать до 6 рейсов в часы пик

Помимо дополнительных шаттлов, пассажиры могут пользоваться пригородными и региональными поездами до Нежина, Гребёнки, Конотопа и Славутича и обратно. Они останавливаются на Выдубичах и Дарнице, а пригородные поезда — также на Березняках.

В Kyiv City Express отметили, что благодаря дополнительным шаттлам, регулярным рейсам КСЭ и другим поездам в часы пик между правым и левым берегами будет курсировать до 6 рейсов.

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