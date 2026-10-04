В Киеве начнут строить резервные переправы через Днепр, а в перспективе рассматривают даже туннель под рекой

В Киеве уже на следующей неделе планируют начать строительство резервных переправ через Днепр, которые должны обеспечить сообщение между берегами в случае повреждения мостов. В перспективе власти рассматривают даже строительство туннеля под рекой, заявил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник в интервью Общественному, пишет УНН.

Детали

Самым быстрым решением должны стать насыпные дамбы и понтонные переправы. Места для них уже определили, а подготовительные работы начали.

Неотложные решения — это дамба и понтонная переправа, которые быстро строятся… Эта работа уже начата — заявил Калашник.

Строительство может длиться до 3 месяцев

По словам министра, резервные переправы должны обеспечить как минимум половину пропускной способности действующих мостов. Сейчас между левым и правым берегами Киева по мостам ежедневно проезжают около 600 тысяч автомобилей.

Удар рф по Северному мосту в Киеве: два человека пострадали

К работам привлекут Министерство восстановления, Агентство восстановления, военных и столичные власти. Подобные резервные переправы планируют создавать и в других регионах Украины.

Среди долгосрочных решений власти рассматривают быстро возводимые бетонные конструкции и туннель под Днепром. Такие проекты могут стоить десятки или даже сотни миллиардов гривен, поэтому Украина планирует искать международных партнеров и инвесторов.

В то же время Калашник подчеркнул, что главной задачей остается защита действующих мостов от атак, их быстрое восстановление в случае повреждений и создание альтернативных путей между берегами.

В Киеве изменили правила движения по мостам через Днепр во время тревоги - где есть ограничения