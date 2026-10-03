Удар рф по Северному мосту в Киеве: два человека пострадали
Киев • УНН
В результате российского удара по Северному мосту пострадали два человека. Есть повреждения, движение транспорта ограничили, часть маршрутов восстановили.
В Киеве два человека пострадали в результате удара рф по Северному мосту утром 3 октября. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.
Два человека пострадали сегодня утром в результате вражеского удара по Северному мосту в столице
Что известно о состоянии пострадавших
По его словам, одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. Второго госпитализировали, а сейчас он проходит амбулаторное лечение.
Что предшествовало
Утром 3 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в Северный мост.
Позже городской голова сообщил, что на Северном мосту повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. И что движение по мосту с левого на правый берег было перекрыто.
Как курсирует транспорт
После 11 часов в КГГА уточнили, что "в результате вражеского удара на Северном мосту повреждена контактная сеть". "На месте продолжаются ремонтные работы. Движение транспорта ограничено: с левого на правый берег работают три полосы, с правого на левый — одна полоса. После завершения работ движение будет восстановлено по всем полосам", — отметили в КГГА.
Позже в КГГА уточнили, что движение троллейбусов №№ 29, 30, 31, 47 восстановлено по собственным схемам. Транспорт курсирует с отклонением от графика.
Ранее движение автобусов №№ 21, 73, 101, 114 было восстановлено по собственным схемам Транспорт курсировал с отклонением от графика.