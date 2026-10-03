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Что празднуют 3 октября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1422 просмотра

3 октября отмечают международные и государственные праздники, в частности День трезвости, День единства Германии и День основания Южной Кореи. Верующие чтят Дионисия Ареопагита по новому стилю и Евстафия Плакиду — по старому.

Что празднуют 3 октября в Украине и мире

3 октября в мире отмечают Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом, День германского единства и День основания государства в Южной Корее. В церковном календаре по новому стилю чтят священномученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, а по старому стилю вспоминают святого великомученика Евстафия Плакиду и его семью, пишет УНН.

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом (World Temperance Day)

Неофициальная международная дата, посвящённая профилактике алкогольной зависимости, популяризации здорового образа жизни и повышению осведомлённости о медицинских и социальных последствиях злоупотребления алкоголем. Событие берёт начало в движении за трезвость XIX века и призывает правительства, общественные организации и медицинские учреждения усиливать разъяснительную работу, оказывать психологическую и наркологическую помощь пострадавшим и формировать в обществе культуру трезвой жизни.

 День германского единства (Tag der Deutschen Einheit)

Главный национальный и единственный официальный государственный праздник ФРГ на федеральном уровне. Установлен в память об официальном воссоединении Западной (ФРГ) и Восточной (ГДР) Германии 3 октября 1990 года в соответствии с Договором об объединении. Это событие подвело черту под более чем 40-летним разделением немецкой нации после Второй мировой войны, падением Берлинской стены в 1989 году и стало одним из ключевых этапов завершения "Холодной войны" в Европе.

День основания государства в Южной Корее 

Официальный государственный праздник, "День открытия неба", который отмечает легендарное основание первого корейского государства Чосон в 2333 году до н. э. Тангуном Вангом — мифическим основателем корейской нации. Праздник сопровождается торжественными церемониями на горе Манисан на острове Канхвадо, где, согласно преданиям, Тангун приносил жертвы небу, а также государственными культурными мероприятиями по всей стране.

День памяти священномученика Дионисия Ареопагита

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память священномученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, а также мучеников Рустика пресвитера и Елевферия диакона. Дионисий был афинским мыслителем, членом высшего судебного органа Афин — Ареопага. Обращённый в христианство апостолом Павлом во время его проповеди в Афинах, Дионисий стал первым епископом Афин. Впоследствии он отправился с миссией в Галлию, где во времена императора Домициана в I веке подвергся пыткам и был казнён через отсечение головы на холме, который позднее получил название Монмартр.

 По старому календарю верующие чтят память святого великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и сыновей Агапия и Феописта. Евстафий был выдающимся римским военачальником при императорах Траяне и Адриане. Приняв христианство после чудесного видения креста между рогами оленя во время охоты, он вместе с семьёй прошёл через тяжёлые испытания, потерю имущества и разлуку. За отказ принести жертву языческим богам после военной победы Евстафий и его семья подверглись пыткам и были казнены во II веке в Риме.

Александра Месенко

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