В МИД Украины не получали от иностранных посольств сообщений о планах покидать Киев — Тихий
Киев • УНН
МИД Украины не получал сообщений о переезде иностранных дипмиссий. The Guardian писал о возможной эвакуации во Львов или Польшу.
В Министерстве иностранных дел Украины не получали никаких запросов или сообщений от иностранных дипломатических миссий о планах куда-либо переезжать. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, реагируя на статью The Guardian о разработке планов эвакуации иностранных представительств.
Не знаю, откуда некоторые иностранные издания взяли эту информацию. По состоянию на сейчас мы в МИД не получали никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипломатических миссий о планах куда-либо переезжать
Он добавил, что если какие-либо дипмиссии собираются куда-либо перемещаться, они информируют об этом МИД Украины — так предусмотрено установленными процедурами.
Повторю еще раз — по состоянию на вечер пятницы никаких подобных обращений или сообщений от иностранного дипломатического корпуса не поступало
Напомним
Ранее The Guardian со ссылкой на высокопоставленных дипломатов сообщал, что посольства могут перенести во Львов или восточную Польшу, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные представительства в Киеве.