В МИД Украины не получали от иностранных посольств сообщений о планах покидать Киев — Тихий

Георгий Тихий. Фото: МИД

В Министерстве иностранных дел Украины не получали никаких запросов или сообщений от иностранных дипломатических миссий о планах куда-либо переезжать. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, реагируя на статью The Guardian о разработке планов эвакуации иностранных представительств.

Не знаю, откуда некоторые иностранные издания взяли эту информацию. По состоянию на сейчас мы в МИД не получали никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипломатических миссий о планах куда-либо переезжать - сообщил Тихий.

Он добавил, что если какие-либо дипмиссии собираются куда-либо перемещаться, они информируют об этом МИД Украины — так предусмотрено установленными процедурами.

Повторю еще раз — по состоянию на вечер пятницы никаких подобных обращений или сообщений от иностранного дипломатического корпуса не поступало - резюмировал Тихий.

Напомним

Ранее The Guardian со ссылкой на высокопоставленных дипломатов сообщал, что посольства могут перенести во Львов или восточную Польшу, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные представительства в Киеве.