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В МИД Украины не получали от иностранных посольств сообщений о планах покидать Киев — Тихий

Киев • УНН

 • 2472 просмотра

МИД Украины не получал сообщений о переезде иностранных дипмиссий. The Guardian писал о возможной эвакуации во Львов или Польшу.

В МИД Украины не получали от иностранных посольств сообщений о планах покидать Киев — Тихий
Георгий Тихий. Фото: МИД

В Министерстве иностранных дел Украины не получали никаких запросов или сообщений от иностранных дипломатических миссий о планах куда-либо переезжать. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, реагируя на статью The Guardian о разработке планов эвакуации иностранных представительств.

Не знаю, откуда некоторые иностранные издания взяли эту информацию. По состоянию на сейчас мы в МИД не получали никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипломатических миссий о планах куда-либо переезжать 

- сообщил Тихий.

Он добавил, что если какие-либо дипмиссии собираются куда-либо перемещаться, они информируют об этом МИД Украины — так предусмотрено установленными процедурами.

Повторю еще раз — по состоянию на вечер пятницы никаких подобных обращений или сообщений от иностранного дипломатического корпуса не поступало 

- резюмировал Тихий.

Напомним

Ранее The Guardian со ссылкой на высокопоставленных дипломатов сообщал, что  посольства могут перенести во Львов или восточную Польшу, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные представительства в Киеве.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Эвакуация
Хранитель
Украина
Львов
Киев
Польша