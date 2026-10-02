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ЕС выделил Украине €2,9 млрд и подчеркнул своевременность реформ для новых выплат - Зеленский отреагировал

Киев • УНН

 • 7782 просмотра

Еврокомиссия предоставила Украине €2,9 млрд после выполнения реформ в ключевых секторах. Брюссель подчеркнул своевременность дальнейших реформ.

ЕС выделил Украине €2,9 млрд и подчеркнул своевременность реформ для новых выплат - Зеленский отреагировал

ЕС выделил Украине 2,9 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility и подчеркнул своевременность реформ для дальнейших выплат, о чем заявили в Еврокомиссии 2 октября. Для Украины это очень своевременная поддержка, и Киев работает вместе с Брюсселем "в полной координации, чтобы реализовать все договоренности", отреагировал Президент Владимир Зеленский. Об этом пишет УНН.

Сегодня Европейская комиссия выделила Украине 2,9 миллиарда евро для поддержки финансовых потребностей и функционирования государственного управления страны, которая продолжает защищаться от российской агрессии. Эта сумма включает 800 миллионов евро, которые впервые будут предоставлены в рамках компонента Ukraine Facility в рамках Ukraine Support Loan

- указали в Еврокомиссии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала решение, заявив: "Украина защищается от российской агрессии, а также продолжает проводить комплексные реформы в рамках Плана Украины. Сегодняшней выплатой мы помогаем защитить финансовую стабильность Украины и поддерживаем инвестиции, которые станут основой ее будущего восстановления. Потому что европейская солидарность означает конкретную поддержку. Европа будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется".

"Эта выплата осуществляется после успешного внедрения Украиной реформ в нескольких стратегических секторах, включая судебную систему, финансовые рынки, человеческий капитал, бизнес-среду, энергетику, транспорт, сельское хозяйство и зеленый переход", - говорится в заявлении.

Своевременное внедрение реформ и политических условий, совместно согласованных Европейским Союзом и Украиной, является ключевым для продолжения соответствующих выплат, как запланировано, в частности в рамках программы макрофинансовой помощи и Ukraine Facility

- подчеркнули в Еврокомиссии.

Реакция Украины 

Благодарю Президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и государства – члены Европейского Союза за решение о выплате Украине €2,9 миллиарда в рамках Ukraine Facility. Очень своевременная поддержка, которая поможет обеспечить макрофинансовую устойчивость Украины и усилить нашу обороноспособность. Работаем вместе в полной координации, чтобы реализовать все договоренности. Благодарю Европейский Союз за помощь и неизменную солидарность

- написал Президент Зеленский в социальных сетях, реагируя на решение.

Юлия Шрамко

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