ЕС выделил Украине €2,9 млрд и подчеркнул своевременность реформ для новых выплат - Зеленский отреагировал

ЕС выделил Украине 2,9 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility и подчеркнул своевременность реформ для дальнейших выплат, о чем заявили в Еврокомиссии 2 октября. Для Украины это очень своевременная поддержка, и Киев работает вместе с Брюсселем "в полной координации, чтобы реализовать все договоренности", отреагировал Президент Владимир Зеленский. Об этом пишет УНН.

Сегодня Европейская комиссия выделила Украине 2,9 миллиарда евро для поддержки финансовых потребностей и функционирования государственного управления страны, которая продолжает защищаться от российской агрессии. Эта сумма включает 800 миллионов евро, которые впервые будут предоставлены в рамках компонента Ukraine Facility в рамках Ukraine Support Loan - указали в Еврокомиссии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала решение, заявив: "Украина защищается от российской агрессии, а также продолжает проводить комплексные реформы в рамках Плана Украины. Сегодняшней выплатой мы помогаем защитить финансовую стабильность Украины и поддерживаем инвестиции, которые станут основой ее будущего восстановления. Потому что европейская солидарность означает конкретную поддержку. Европа будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется".

"Эта выплата осуществляется после успешного внедрения Украиной реформ в нескольких стратегических секторах, включая судебную систему, финансовые рынки, человеческий капитал, бизнес-среду, энергетику, транспорт, сельское хозяйство и зеленый переход", - говорится в заявлении.

Своевременное внедрение реформ и политических условий, совместно согласованных Европейским Союзом и Украиной, является ключевым для продолжения соответствующих выплат, как запланировано, в частности в рамках программы макрофинансовой помощи и Ukraine Facility - подчеркнули в Еврокомиссии.

Реакция Украины