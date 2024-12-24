Даниил Меньшиков
Временно исполняющий обязанности Председателя Государственной авиационной службы Украины
Меньшиков Даниил Алексеевич - заместитель Председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Государственной авиационной службы Украины
Родился 23 июня 1989 года в городе Санкт-Петербург Российской Федерации. В 2012 году окончил Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина по специальности «Финансы и кредит», квалификация специалист по финансам и кредиту.
В 2022 году окончил Межрегиональную Академию управления персоналом по специальности «Право», квалификация магистр права.
2018-2019
Заместитель начальника управления предпринимательства Департамента развития и регуляторной политики Министерства экономического развития и торговли Украины
2019-2019
Заместитель начальника управления – начальник отдела контроля таможенной стоимости управления таможенной стоимости Департамента администрирования таможенных платежей и таможенно-тарифного регулирования Государственной фискальной службы Украины
2019-2020
Заместитель начальника управления – начальник отдела мониторинга и анализа таможенной стоимости управления таможенной стоимости и ценовой информации Государственной таможенной службы Украины
2020-2021
Начальник отдела поддержки внедрения национальной электронной транзитной системы управления таможенных компетенций и аналитической работы Координационно-мониторинговой таможни Гостаможслужбы
2021-2021
Начальник управления таможенных компетенций и аналитической работы Координационно – мониторинговой таможни Гостаможслужбы
2021-2021
Начальник управления таргетинга Координационно – мониторинговой таможни Гостаможслужбыє
2021-2023
Начальник Черкасской Таможни Гостаможслужбы
2023-2025
Советник Патронатной службы Министра Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
24 декабря 2024
назначен на должность заместителя Председателя Государственной авиационной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
13 ноября 2025 года
на него возложены обязанности главы Государственной авиационной службы Украины