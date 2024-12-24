$42.180.11
9 декабря, 20:28 • 13866 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 29768 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 33856 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
9 декабря, 18:20 • 30868 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 25048 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 51447 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 37952 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 26871 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 31199 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 60925 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Люди

Даниил Меньшиков

Временно исполняющий обязанности Председателя Государственной авиационной службы Украины
Меньшиков Даниил Алексеевич - заместитель Председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Государственной авиационной службы Украины Родился 23 июня 1989 года в городе Санкт-Петербург Российской Федерации. В 2012 году окончил Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина по специальности «Финансы и кредит», квалификация специалист по финансам и кредиту. В 2022 году окончил Межрегиональную Академию управления персоналом по специальности «Право», квалификация магистр права.
2018-2019
Заместитель начальника управления предпринимательства Департамента развития и регуляторной политики Министерства экономического развития и торговли Украины
2019-2019
Заместитель начальника управления – начальник отдела контроля таможенной стоимости управления таможенной стоимости Департамента администрирования таможенных платежей и таможенно-тарифного регулирования Государственной фискальной службы Украины
2019-2020
Заместитель начальника управления – начальник отдела мониторинга и анализа таможенной стоимости управления таможенной стоимости и ценовой информации Государственной таможенной службы Украины
2020-2021
Начальник отдела поддержки внедрения национальной электронной транзитной системы управления таможенных компетенций и аналитической работы Координационно-мониторинговой таможни Гостаможслужбы
2021-2021
Начальник управления таможенных компетенций и аналитической работы Координационно – мониторинговой таможни Гостаможслужбы
2021-2021
Начальник управления таргетинга Координационно – мониторинговой таможни Гостаможслужбыє
2021-2023
Начальник Черкасской Таможни Гостаможслужбы
2023-2025
Советник Патронатной службы Министра Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
24 декабря 2024
назначен на должность заместителя Председателя Государственной авиационной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
13 ноября 2025 года
на него возложены обязанности главы Государственной авиационной службы Украины
