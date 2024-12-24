Даниил Меньшиков

Временно исполняющий обязанности Председателя Государственной авиационной службы Украины

Меньшиков Даниил Алексеевич - заместитель Председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Государственной авиационной службы Украины Родился 23 июня 1989 года в городе Санкт-Петербург Российской Федерации. В 2012 году окончил Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина по специальности «Финансы и кредит», квалификация специалист по финансам и кредиту. В 2022 году окончил Межрегиональную Академию управления персоналом по специальности «Право», квалификация магистр права.