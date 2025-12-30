$42.060.13
Эксклюзив
18:57 • 7544 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
18:48 • 12432 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
18:36 • 11690 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 15062 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 17600 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 16683 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 20476 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
29 декабря, 11:59 • 21610 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 21167 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 37574 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Лавров настаивает, чтобы в выборах президента Украины участвовали украинцы из РФ

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинцы, проживающие в России, должны участвовать в голосовании на президентских выборах Украины. Он утверждает, что полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года.

Лавров настаивает, чтобы в выборах президента Украины участвовали украинцы из РФ

министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что украинцы, проживающие в рф, должны участвовать в голосовании на президентских выборах Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По словам Лаврова, полномочия президента Украины Владимира Зеленского якобы завершились в мае 2024 года.

москва считает, что Вашингтон придерживается позиции, схожей с российской, относительно необходимости проведения выборов в Украине в связи с окончанием полномочий Зеленского

- цитирует лаврова росСМИ.

глава мид рф отметил, что выборы в Украине должны состояться "в соответствии с действующим законодательством". По его мнению, руководство страны "должно получить мандат на заключение мирных договоренностей".

Сделать это можно только через выборы, прозрачную и честную избирательную кампанию, в которой будут участвовать все заинтересованные политические силы. Нужно в конце концов дать украинскому народу возможность найти свою судьбу, включая то огромное количество его представителей, которые живут в россии

- сказал лавров.

Он также добавил, что организация волеизъявления "не должна использоваться как повод для временного прекращения боевых действий с целью перевооружения ВСУ".

Напомним

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Украина атаковала государственную резиденцию президента рф в Новгородской области 91 беспилотником. Он пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию, несмотря на то, что не намерена выходить из переговорного процесса с США.

Вита Зеленецкая

