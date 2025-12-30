министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что украинцы, проживающие в рф, должны участвовать в голосовании на президентских выборах Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ.

По словам Лаврова, полномочия президента Украины Владимира Зеленского якобы завершились в мае 2024 года.

москва считает, что Вашингтон придерживается позиции, схожей с российской, относительно необходимости проведения выборов в Украине в связи с окончанием полномочий Зеленского

глава мид рф отметил, что выборы в Украине должны состояться "в соответствии с действующим законодательством". По его мнению, руководство страны "должно получить мандат на заключение мирных договоренностей".

Сделать это можно только через выборы, прозрачную и честную избирательную кампанию, в которой будут участвовать все заинтересованные политические силы. Нужно в конце концов дать украинскому народу возможность найти свою судьбу, включая то огромное количество его представителей, которые живут в россии