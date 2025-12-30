Лавров настаивает, чтобы в выборах президента Украины участвовали украинцы из РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинцы, проживающие в России, должны участвовать в голосовании на президентских выборах Украины. Он утверждает, что полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года.
Детали
По словам Лаврова, полномочия президента Украины Владимира Зеленского якобы завершились в мае 2024 года.
москва считает, что Вашингтон придерживается позиции, схожей с российской, относительно необходимости проведения выборов в Украине в связи с окончанием полномочий Зеленского
глава мид рф отметил, что выборы в Украине должны состояться "в соответствии с действующим законодательством". По его мнению, руководство страны "должно получить мандат на заключение мирных договоренностей".
Сделать это можно только через выборы, прозрачную и честную избирательную кампанию, в которой будут участвовать все заинтересованные политические силы. Нужно в конце концов дать украинскому народу возможность найти свою судьбу, включая то огромное количество его представителей, которые живут в россии
Он также добавил, что организация волеизъявления "не должна использоваться как повод для временного прекращения боевых действий с целью перевооружения ВСУ".
Напомним
Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Украина атаковала государственную резиденцию президента рф в Новгородской области 91 беспилотником. Он пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию, несмотря на то, что не намерена выходить из переговорного процесса с США.
