Глава мид рф сергей лавров заявил, что Европа не должна рассчитывать на переговоры с россией, поскольку ее элиты стремятся к "стратегическому поражению" рф. Он также отметил, что Владимир Зеленский и его окружение делают противоречивые заявления относительно мирного плана США.
Европа не должна рассчитывать, что рф побежит садиться с ней за стол переговоров. Об этом заявил глава мид рф сергей лавров в интервью YouTube каналу ассоциации "Франко-российский диалог", передает УНН.
Детали
лавров уточнил, что линию Европы по Украине "никто не слушает", потому что ее элиты поставили на конец убежденность в нанесении рф "стратегического поражения".
Власти Европы до украинского конфликта только делали вид доброжелательности, а на самом деле всегда хотели россии "вреда и беды"
Кроме того, по его словам, Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение делают противоречивые заявления относительно мирного плана США.
То Владимир Зеленский говорит в Стамбуле, что он готов обсуждать этот план и согласовывать какие-то приемлемые формулировки. Его представители заявляют, что это исключено
Bloomberg сообщило, что советники по национальной безопасности достигли значительного прогресса поздно в воскресенье, "сократив первоначальный план до меньшего перечня ключевых пунктов для скорейшего достижения прекращения огня".
По данным Reuters, после воскресных переговоров в понедельник Соединенные Штаты и Украина "продолжили переговоры" в Женеве с целью разработки взаимоприемлемого мирного плана, договорившись об изменениях в предложении США, которое Киев и его европейские союзники рассматривали как список пожеланий Кремля.
Позже сегодня Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой, и он ждет полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров.
Переговоры продолжатся на рабочем уровне в ближайшие дни, сообщили в ОП Bloomberg.