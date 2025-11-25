Европе не следует рассчитывать, что рф побежит садиться с ней за стол переговоров - лавров

$42.370.10
48.920.21
ukenru
Эксклюзив
11:46 • 2554 просмотра
Из-за неявки адвоката суд не смог рассмотреть вопрос отстранения от должности врача-онколога, чей пациент умер в скандальной клинике "Одрекс"Photo
10:50 • 6626 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человекPhoto
Эксклюзив
10:00 • 19314 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24 • 17649 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
08:07 • 26194 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 34599 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:40 • 31677 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto
07:26 • 28113 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 46316 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 71184 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.2м/с
68%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная вражеская атака на Киев: погиб человек, 7 раненыхPhoto25 ноября, 02:36 • 19632 просмотра
Ночная атака врага на Киевскую область привела к гибели человека в Белоцерковской общине25 ноября, 03:32 • 6052 просмотра
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть людиVideo25 ноября, 05:36 • 59515 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали08:01 • 40460 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 28434 просмотра
публикации
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 19302 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 74211 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 102420 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 92720 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 98797 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Марко Рубио
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Женева
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 28644 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 61931 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 63336 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 70713 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 80042 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Фильм
Золото

Европе не следует рассчитывать, что рф побежит садиться с ней за стол переговоров - лавров

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Глава мид рф сергей лавров заявил, что Европа не должна рассчитывать на переговоры с россией, поскольку ее элиты стремятся к "стратегическому поражению" рф. Он также отметил, что Владимир Зеленский и его окружение делают противоречивые заявления относительно мирного плана США.

Европе не следует рассчитывать, что рф побежит садиться с ней за стол переговоров - лавров

Европа не должна рассчитывать, что рф побежит садиться с ней за стол переговоров. Об этом заявил глава мид рф сергей лавров в интервью YouTube каналу ассоциации "Франко-российский диалог", передает УНН.

Детали

лавров уточнил, что линию Европы по Украине "никто не слушает", потому что ее элиты поставили на конец убежденность в нанесении рф "стратегического поражения".

Власти Европы до украинского конфликта только делали вид доброжелательности, а на самом деле всегда хотели россии "вреда и беды" 

- добавил глава мид рф.

Кроме того, по его словам, Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение делают противоречивые заявления относительно мирного плана США.

То Владимир Зеленский говорит в Стамбуле, что он готов обсуждать этот план и согласовывать какие-то приемлемые формулировки. Его представители заявляют, что это исключено 

- добавил глава мид рф.

В кремле заявили, что положения мирного плана ЕС "неконструктивны и для рф не подходят"24.11.25, 16:48 • 15180 просмотров

Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT24.11.25, 16:30 • 61029 просмотров

Напомним

Bloomberg сообщило, что советники по национальной безопасности достигли значительного прогресса поздно в воскресенье, "сократив первоначальный план до меньшего перечня ключевых пунктов для скорейшего достижения прекращения огня".

По данным Reuters, после воскресных переговоров в понедельник Соединенные Штаты и Украина "продолжили переговоры" в Женеве с целью разработки взаимоприемлемого мирного плана, договорившись об изменениях в предложении США, которое Киев и его европейские союзники рассматривали как список пожеланий Кремля.

Позже сегодня Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой, и он ждет полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров.

Переговоры продолжатся на рабочем уровне в ближайшие дни, сообщили в ОП Bloomberg.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Женева
Reuters
Bloomberg L.P.
Стамбул
Норвегия
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина