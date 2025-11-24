$42.270.11
14:30 • 5134 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 11094 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 17545 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 19399 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 14545 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 12947 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 11199 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 9364 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 10344 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 11306 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
Мирний план скоротили по ключових пунктах, територіальні питання імовірно залишать для зустрічі президентів України і США - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

На переговорах у неділю скорочено перелік ключових пунктів мирного плану США. Обговорення територіальних питань ймовірно відбудуться на зустрічі президентів України та США.

На переговорах у неділю учасникам вдалося скоротити перелік ключових пунктів початкового мирного плану США між Україною та рф. В Офісі Президента заявляють при цьому що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимир Зеленського та президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Радники з національної безпеки досягли значного прогресу пізно в неділю, скоротивши початковий план до меншого переліку ключових пунктів для якомога швидшого досягнення припинення вогню

- пише видання з посиланням на людину, обізнану з цим питанням.

"Інші пункти наразі були виключені та будуть розглянуті в окремих документах для подальших переговорів", повідомило джерело.

Однак, як зауважує видання, попри те, що високопосадовці привітали прогрес у досягненні більш сприятливих умов для Києва пропозиції, підтриманої Трампом, "Україна та її європейські союзники дали зрозуміти, що ключові проблеми на мирних переговорах за посередництва США залишаються".

Будь-які обговорення територіальних питань, які є основою потенційного врегулювання, імовірно, будуть розглянуті на зустрічі президентів України та США

- заявив у понеділок в інтерв'ю Bloomberg Ігор Брусило, заступник керівника Офісу Президента Володимира Зеленського.

Членство країни в НАТО не виключалося з переговорів - і "є одним із положень, яке може бути гарантією безпеки для України", сказав він.

Будь-яка угода, як зазначає видання, вимагатиме схвалення Зеленським, Трампом та главою кремля володимиром путіним.

Це ще не кінець. Головне - у деталях

- сказав Брусило в понеділок.

Україна має побачити, "що інша сторона приймає всі позиції, які наша делегація їм представила", сказав він і додав: "Ми не можемо просто вибирати чи виривати деякі положення та казати, що це нас влаштовує, а це - ні".

Переговори продовжаться на робочому рівні найближчими днями, сказав Брусило. Запропонований Трампом термін 27 листопада для забезпечення підтримки Україною плану не є остаточним і може бути перенесений на наступний тиждень, заявив державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі в Женеві.

Коли всі питання будуть врегульовані, а деякі з них залишаться нерозкритими, я маю на увазі, наприклад, територіальні питання, тоді президенти зв’яжуться, щоб обговорити їх і, ймовірно, підготують основу для зустрічі, щоб остаточно узгодити цю ідею

- сказав Брусило.

Що стосується членства в НАТО, "для України це питання не знято з порядку денного повністю".

За словами людей, обізнаних з цим питанням, європейські чиновники висловили оптимізм щодо того, що в останній версії проєкту більше не згадується план щодо спрямування близько 100 мільярдів доларів заморожених російських активів на зусилля США з відновлення країни. Пропозиція передбачала, що США отримуватимуть 50% прибутку, а невитрачені заморожені активи будуть спрямовані до американо-російського інвестиційного фонду, зазначає видання.

Вони також висловили оптимізм щодо того, що адміністрація Трампа почала взаємодіяти з Європою після того, як початковий план застав союзників Києва зненацька.

Доповнення

За даними Reuters, після недільних переговорів у понеділок Сполучені Штати та Україна "продовжили з переговорами" у Женеві з метою розробки взаємоприйнятного мирного плану, домовившися про зміни до пропозиції США, яку Київ та його європейські союзники розглядали як список бажань кремля.

Пізніше сьогодні Президент Зеленський повідомив, що українська делегація повертається додому, і він чекає повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів.

Юлія Шрамко

