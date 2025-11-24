Мирний план скоротили по ключових пунктах, територіальні питання імовірно залишать для зустрічі президентів України і США - Bloomberg

На переговорах у неділю учасникам вдалося скоротити перелік ключових пунктів початкового мирного плану США між Україною та рф. В Офісі Президента заявляють при цьому що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимир Зеленського та президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Радники з національної безпеки досягли значного прогресу пізно в неділю, скоротивши початковий план до меншого переліку ключових пунктів для якомога швидшого досягнення припинення вогню - пише видання з посиланням на людину, обізнану з цим питанням.

"Інші пункти наразі були виключені та будуть розглянуті в окремих документах для подальших переговорів", повідомило джерело.

Однак, як зауважує видання, попри те, що високопосадовці привітали прогрес у досягненні більш сприятливих умов для Києва пропозиції, підтриманої Трампом, "Україна та її європейські союзники дали зрозуміти, що ключові проблеми на мирних переговорах за посередництва США залишаються".

Будь-які обговорення територіальних питань, які є основою потенційного врегулювання, імовірно, будуть розглянуті на зустрічі президентів України та США - заявив у понеділок в інтерв'ю Bloomberg Ігор Брусило, заступник керівника Офісу Президента Володимира Зеленського.

Членство країни в НАТО не виключалося з переговорів - і "є одним із положень, яке може бути гарантією безпеки для України", сказав він.

Будь-яка угода, як зазначає видання, вимагатиме схвалення Зеленським, Трампом та главою кремля володимиром путіним.

Це ще не кінець. Головне - у деталях - сказав Брусило в понеділок.

Україна має побачити, "що інша сторона приймає всі позиції, які наша делегація їм представила", сказав він і додав: "Ми не можемо просто вибирати чи виривати деякі положення та казати, що це нас влаштовує, а це - ні".

Переговори продовжаться на робочому рівні найближчими днями, сказав Брусило. Запропонований Трампом термін 27 листопада для забезпечення підтримки Україною плану не є остаточним і може бути перенесений на наступний тиждень, заявив державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі в Женеві.

Коли всі питання будуть врегульовані, а деякі з них залишаться нерозкритими, я маю на увазі, наприклад, територіальні питання, тоді президенти зв’яжуться, щоб обговорити їх і, ймовірно, підготують основу для зустрічі, щоб остаточно узгодити цю ідею - сказав Брусило.

Що стосується членства в НАТО, "для України це питання не знято з порядку денного повністю".

За словами людей, обізнаних з цим питанням, європейські чиновники висловили оптимізм щодо того, що в останній версії проєкту більше не згадується план щодо спрямування близько 100 мільярдів доларів заморожених російських активів на зусилля США з відновлення країни. Пропозиція передбачала, що США отримуватимуть 50% прибутку, а невитрачені заморожені активи будуть спрямовані до американо-російського інвестиційного фонду, зазначає видання.

Вони також висловили оптимізм щодо того, що адміністрація Трампа почала взаємодіяти з Європою після того, як початковий план застав союзників Києва зненацька.

Доповнення

За даними Reuters, після недільних переговорів у понеділок Сполучені Штати та Україна "продовжили з переговорами" у Женеві з метою розробки взаємоприйнятного мирного плану, домовившися про зміни до пропозиції США, яку Київ та його європейські союзники розглядали як список бажань кремля.

Пізніше сьогодні Президент Зеленський повідомив, що українська делегація повертається додому, і він чекає повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів.