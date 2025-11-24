США та Україна "продовжили з переговорами" щодо мирного плану - Reuters

У понеділок Сполучені Штати та Україна "продовжили з переговорами" у Швейцарії з метою розробки взаємоприйнятного мирного плану, домовившися про зміни до пропозиції США, яку Київ та його європейські союзники розглядали як список бажань кремля, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Жодна зі сторін, як пише Politico, не надала подробиць про те, як змінилася структура в результаті недільних переговорів у Женеві. Україна та США, як пише видання, домовилися продовжити інтенсивну роботу над пропозиціями найближчими днями, у тісному контакті зі своїми європейськими партнерами в міру просування процесу.

Як зазначає Politico, "робота триває на технічному рівні, і США очікують кількох відповідей та пропозицій від Києва протягом наступних 24 годин". Про що після переговорів у неділю заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Вашингтон, зауважує видання, "усе ще хоче якомога швидше завершити мирний план, але менш рішуче налаштований щодо дедлайну на День подяки (27 листопада)".

Як зазначає Reuters, Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори все ще тривають.

"Ми всі продовжуємо працювати з партнерами, особливо зі Сполученими Штатами, щоб шукати компроміси, які зміцнять, але не послаблять нас", – сказав Зеленський через відеозв’язок з окремого саміту союзників України у Швеції.

Зеленський сказав, що росія має заплатити за війну в Україні, і що рішення про використання заморожених російських активів має вирішальне значення. "Зараз ми переживаємо критичний момент, і ми працюємо зі Сполученими Штатами, європейськими партнерами та багатьма іншими, щоб визначити кроки, які можуть покласти край війні росії проти нас, проти України та забезпечити реальну безпеку", - сказав Президент.

