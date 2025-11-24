Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо можливого прогресу у мирних переговорах після представлення і початку обговорення у Женеві мирного плану США між рф та Україною, вказавши: "не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися", пише УНН.

Чи справді можливо, що досягнуто великого прогресу в мирних переговорах між росією та Україною ??? Не вірте у це, поки не побачите це, але щось хороше якраз може відбуватися. Боже, благослови Америку! - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social 24 листопада.

Нагадаємо

Після першого раунду перегорів щодо мирного плану США у Женеві 23 листопада Сполучені Штати та Україна, за повідомленнями, мають намір продовжити роботу над планом припинення війни рф проти України в понеділок, 24 листопада, домовившися про зміни до попередньої пропозиції, яку багато хто вважав занадто вигідною для москви.

Президент України Володимир Зеленський може відвідати США вже цього тижня, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом найчутливіші аспекти плану.