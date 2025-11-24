$42.270.11
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters

Київ • УНН

 • 3866 перегляди

США та Україна домовилися про зміни до попередньої мирної пропозиції, яку багато хто вважав вигідною для москви. Президент Зеленський може відвідати США цього тижня для обговорення деталей з Дональдом Трампом.

Сполучені Штати та Україна мають намір продовжити роботу над планом припинення війни рф проти України в понеділок, домовившися про зміни до попередньої пропозиції, яку багато хто вважав занадто вигідною для москви, а Президент України Володимир Зеленський може відвідати США вже цього тижня, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом найчутливіші аспекти плану, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У спільній заяві сторони заявили, що після переговорів у Женеві в неділю вони розробили "удосконалені мирні рамки", хоча не надали конкретних деталей.

Білий дім окремо заявив, що українська делегація повідомила їм, що вони "відображають їхні національні інтереси" та "відповідають їхнім основним стратегічним вимогам", хоча Київ не зробив власної заяви.

Незрозуміло, як оновлений план вирішить низку питань, зокрема, як гарантувати безпеку України від постійних загроз з боку росії. Сполучені Штати та Україна заявили, що продовжать "інтенсивну роботу" до дедлайну в четвер, 27 листопада, хоча державний секретар США Марко Рубіо, який очолював американську делегацію під час переговорів, повертався до Вашингтона пізно в неділю.

Президент США Дональд Трамп продовжував тиснути на Україну, щоб вона досягла угоди. У неділю він заявив, що Україна виявила "нульову вдячність" за зусилля Америки щодо війни, що спонукало українських чиновників наголосити на своїй вдячності за підтримку Трампа.

Раніше Трамп встановив дедлайн у четвер для Президента України Володимира Зеленського щодо прийняття мирного плану, але Рубіо заявив у неділю, що цей термін може бути невизначеним.

За даними джерел, знайомих з цим питанням, Зеленський може відвідати Сполучені Штати вже цього тижня, щоб обговорити з Трампом найчутливіші аспекти плану

- ідеться у публікації.

Початкова пропозиція з 28 пунктів, висунута Сполученими Штатами минулого тижня, закликала Україну поступитися територією, прийняти обмеження щодо своїх військових сил та відмовитися від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО, пише видання. 

Початковий план став несподіванкою для американських чиновників в адміністрації, і два джерела повідомили, що "він був розроблений на жовтневій зустрічі в Маямі за участю спеціального посланника Стіва Віткоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера та кирила дмитрієва, російського посланника, який перебуває під санкціями США".

Американські законодавці-демократи розкритикували його, назвавши по суті російським списком побажань, але Рубіо наполягав на тому, що Вашингтон розробив план за участю обох сторін війни.

Європейські союзники заявили, що не брали участі в розробці початкового плану, і в неділю опублікували контрпропозицію, яка пом'якшить деякі запропоновані територіальні поступки та включатиме гарантії безпеки за зразком НАТО з боку Сполучених Штатів для України у разі нападу на неї.

Європейські ЗМІ оприлюднили повний текст контрпропозиції до мирного плану США щодо України - Reuters23.11.25, 20:27 • 10576 переглядiв

Юлія Шрамко

