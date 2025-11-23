$42.150.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Європейські ЗМІ оприлюднили повний текст контрпропозиції до мирного плану США щодо України - Reuters

Київ • УНН

 • 2258 перегляди

Європейські ЗМІ поширили повний текст відредагованої мирної угоди, яку лідери Великої Британії, Франції та Німеччини пропонують як альтернативу американському плану врегулювання війни між Україною та росією. Документ країн E3 базується на американському плані, але містить низку суттєвих уточнень, змін та виключень у кожному розділі.

Європейські ЗМІ оприлюднили повний текст контрпропозиції до мирного плану США щодо України - Reuters

Європейські медіа поширили повний текст відредагованої мирної угоди, яку лідери Великої Британії, Франції та Німеччини пропонують як альтернативу американському плану врегулювання війни між Україною та росією. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Йдеться про європейську контрпропозицію до проєкту з 28 пунктів, підготовленого Сполученими Штатами. Як повідомляє Reuters, документ країн E3 базується на американському плані, але містить низку суттєвих уточнень, змін та виключень у кожному розділі.

"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві 23.11.25, 19:09 • 9470 переглядiв

Європейські уряди пропонують альтернативні підходи до питань безпеки, територіальних умов та обмежень українських Збройних сил, наголошуючи на необхідності врахування українських інтересів та гарантій майбутньої безпеки.

Текст угоди, запропонований європейськими країнами:

1. Підтвердження суверенітету України.

2. Між росією, Україною та НАТО буде досягнуто повної та беззаперечної угоди про ненапад. Усі неоднозначності останніх 30 років будуть вирішені.

(Пункт 3 плану США видалено. У проекті цього плану, з яким ознайомилося агентство Reuters, йдеться: "Очікується, що росія не вторгнеться на територію своїх сусідів, а НАТО не розширюватиметься далі").

4. Після підписання мирної угоди відбудеться діалог між росією та НАТО для вирішення всіх проблем безпеки та створення умов для деескалації, що забезпечать глобальну безпеку, розширять можливості для взаємодії та майбутніх економічних можливостей.

5. Україна отримає надійні гарантії безпеки

6. Чисельність українських збройних сил буде обмежена до 800 000 у мирний час

7. Вступ України до НАТО залежить від консенсусу членів НАТО

8. НАТО погоджується не розміщувати на постійній основі війська під своїм командуванням в Україні в мирний час

9. Винищувачі НАТО будуть розміщені в Польщі

10. Гарантія США, що відображає статтю 5

a. США отримають компенсацію за гарантію безпеки

b. Якщо Україна вторгнеться до росії, вона втратить гарантії

c. Якщо росія вторгнеться в Україну, на додаток до потужної скоординованої військової відповіді, всі глобальні санкції будуть відновлені, а будь-яке визнання нової території та всі інші переваги цієї угоди будуть скасовані.

11. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий привілейований доступ до європейського ринку, поки це оцінюється.

12. Надійний пакет глобальної реконструкції для України, що включає, але не обмежується:

a. Створення Фонду розвитку України для інвестування у швидкозростаючі галузі, включаючи технології, центри обробки даних та ініціативи у сфері штучного інтелекту

b. Сполучені Штати співпрацюватимуть з Україною для спільного відновлення, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, яка включає її трубопроводи та газосховища.

c. Спільні зусилля з реконструкції територій, постраждалих від війни, з метою відновлення, реконструкції та модернізації міст і житлових районів

г. Розвиток інфраструктури

e. Видобуток корисних копалин та природних ресурсів

f. Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для забезпечення фінансування з метою прискорення цих зусиль.

13. росія має поступово реінтегруватися у світову економіку

a. Послаблення санкцій обговорюватиметься та узгоджуватиметься поетапно та в кожному окремому випадку.

b. Сполучені Штати укладуть довгострокову Угоду про економічне співробітництво для сприяння взаємного розвитку в галузях енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, рідкісних земель, спільних проектів в Арктиці, а також різних інших взаємовигідних корпоративних можливостей.

c. росію буде запрошено назад до G8

14. Україна буде повністю відновлена ​​та фінансово компенсована, зокрема через російські суверенні активи, які залишатимуться замороженими, докирРосія не відшкодує збитки Україні.

15. За участю США, України, росії та європейців буде створено спільну робочу групу з питань безпеки для сприяння та забезпечення виконання всіх положень цієї угоди.

16. росія законодавчо закріпить політику ненападу щодо Європи та України

17. Сполучені Штати та росія домовилися продовжити договори про нерозповсюдження та контроль ядерної зброї, включаючи Угоду про справедливий старт.

18. Україна погоджується залишатися без'ядерною державою

19. Запорізьку атомну електростанцію буде перезапущено під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія буде розподілена справедливо у співвідношенні 50 на 50 між росією та Україною.

20. Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин.

21. Території

Україна зобов'язується не повертати свою окуповану суверенну територію військовим шляхом. Переговори щодо обміну територіями розпочнуться від лінії зіткнення.

22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей, як російська федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов'язання.

23. росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро для комерційної діяльності, і будуть досягнуті домовленості про вільне переміщення зернових партій через Чорне море.

24. Для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет:

a. Усіх полонених та тіла, що залишилися, буде обміняно за принципом "всі на всіх".

b. Усіх цивільних затриманих та заручників, включаючи дітей, буде повернуто

c. Буде запроваджена програма возз'єднання сімей

d. Будуть вжиті заходи для вирішення проблеми страждань жертв конфлікту

25. Україна проведе вибори якомога швидше після підписання мирної угоди.

26. Буде вжито заходів для вирішення проблеми страждань жертв конфлікту.

27. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру під головуванням президента Дональда Дж. Трампа. 

28. Після того, як усі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню негайно набуде чинності після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених пунктів для початку виконання угоди. Умови припинення вогню, включаючи моніторинг, будуть узгоджені обома сторонами під наглядом США.

Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесу23.11.25, 19:04 • 13711 переглядiв

Степан Гафтко

