Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесу

$42.150.00
48.520.00
ukenru
17:09 • 3894 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
17:04 • 7478 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
17:00 • 5984 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
16:43 • 7538 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
14:50 • 10771 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
14:06 • 12358 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
12:25 • 13381 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 28618 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
22 листопада, 17:42 • 43887 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 67236 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
94%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський зараз стоїть перед найболіснішим вибором за весь час свого президентства: ЗМІ про мирний план США23 листопада, 08:24 • 11221 перегляди
США проти присутності європейців на переговорах з Україною у Швейцарії - ЗМІ23 листопада, 08:44 • 17171 перегляди
Колишнього міністра енергетики України намагалися викрасти на Кіпрі23 листопада, 09:07 • 19472 перегляди
У Венесуелі перебуває російський контингент чисельністю понад 120 військових, яке очолює російський генерал - Буданов 23 листопада, 10:28 • 4978 перегляди
Близько 200 тисяч українців у США під великим ризиком через зволікання адміністрації Трампа - Reuters23 листопада, 10:40 • 4244 перегляди
Публікації
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 28625 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 99169 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 71794 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 76957 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 83645 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Швейцарія
Європа
Реклама
УНН Lite
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 26105 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 35975 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 38459 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 99170 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 57357 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Техніка
FGM-148 Javelin
Фільм
The Guardian

Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесу

Київ • УНН

 • 7462 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори стали найпродуктивнішими, відзначивши суттєвий прогрес у погодженні ключових пунктів. Команди продовжують опрацьовувати нові пропозиції для подальшого оновлення.

Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесу

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сьогоднішні перемовини стали найпродуктивнішими від початку процесу, зазначивши суттєвий прогрес у погодженні ключових пунктів. Водночас він підкреслив, що робота триває, а команди продовжують опрацьовувати нові пропозиції. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Марко Рубіо заявив, що сьогоднішні зустрічі були "найбільш продуктивними й змістовними за весь цей процес від самого початку нашої участі". Він додав, що ще лишається робота, і пізніше вони можуть надати додаткове оновлення.

Ми маємо дуже якісний робочий результат, який уже був побудований на основі внесків усіх відповідних сторін, залучених до процесу. І зараз ми змогли пройтися по деяких із цих пунктів, крок за кроком. І, гадаю, ми добре просунулися. Наші команди зараз повернулися до своїх кімнат і працюють над деякими пропозиціями, які нам надали. 

- сказав Рубіо.

Він також додав, що команди працюють над  внесенням деяких змін, деяких коригувань, сподіваючись ще більше збільшити відмінності та наблизитися до чогось, що буде цілком прийнятним як для України, так і для Сполучених Штатів.

Звісно, це в кінцевому підсумку має бути підписано нашими президентами, хоча я дуже впевнений, що це відбудеться, зважаючи на прогрес, якого ми досягли. І, звісно, є ще російська сторона рівняння. Але, знову ж таки, ми вважаємо, що за останні дев'ять місяців ми отримали досить суттєве розуміння деяких речей, які для них дійсно важливі. Отже, я думаю, що головний висновок з цього – я вважаю, що це дуже, дуже значущий, я б сказав, мабуть, найкращий день у всьому цьому процесі з моменту, коли ми вперше прийшли до влади в січні

- додав Рубіо.

Нагадаємо

Українські радники у неділю працюють у Швейцарії разом із представниками США, Британії, Франції та Німеччини щодо параметрів мирної угоди.

За інформацією Axios, США продовжують працювати з українською стороною над редакцією мирного плану з завершення війни.

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.

Також УНН повідомляв, що США виступають проти участі європейських дипломатів у сьогоднішніх переговорах у Швейцарії щодо мирного плану України.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо