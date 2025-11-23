Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесу

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сьогоднішні перемовини стали найпродуктивнішими від початку процесу, зазначивши суттєвий прогрес у погодженні ключових пунктів. Водночас він підкреслив, що робота триває, а команди продовжують опрацьовувати нові пропозиції. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Марко Рубіо заявив, що сьогоднішні зустрічі були "найбільш продуктивними й змістовними за весь цей процес від самого початку нашої участі". Він додав, що ще лишається робота, і пізніше вони можуть надати додаткове оновлення.

Ми маємо дуже якісний робочий результат, який уже був побудований на основі внесків усіх відповідних сторін, залучених до процесу. І зараз ми змогли пройтися по деяких із цих пунктів, крок за кроком. І, гадаю, ми добре просунулися. Наші команди зараз повернулися до своїх кімнат і працюють над деякими пропозиціями, які нам надали.

Він також додав, що команди працюють над внесенням деяких змін, деяких коригувань, сподіваючись ще більше збільшити відмінності та наблизитися до чогось, що буде цілком прийнятним як для України, так і для Сполучених Штатів.

Звісно, це в кінцевому підсумку має бути підписано нашими президентами, хоча я дуже впевнений, що це відбудеться, зважаючи на прогрес, якого ми досягли. І, звісно, є ще російська сторона рівняння. Але, знову ж таки, ми вважаємо, що за останні дев'ять місяців ми отримали досить суттєве розуміння деяких речей, які для них дійсно важливі. Отже, я думаю, що головний висновок з цього – я вважаю, що це дуже, дуже значущий, я б сказав, мабуть, найкращий день у всьому цьому процесі з моменту, коли ми вперше прийшли до влади в січні