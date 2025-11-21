План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN

$42.150.06
48.520.22
ukenru
05:29 • 12294 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
04:00 • 17946 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
04:07 • 25398 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 16442 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 20749 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 23131 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 21216 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 29445 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 45899 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 37963 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.4м/с
96%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
окупанти запускають систему ID MAX для тотального стеження на ТОТ20 листопада, 23:10 • 15969 перегляди
Тарас Качка очолить українську делегацію до Ізраїлю для розвитку економічного співробітництва 20 листопада, 23:51 • 9516 перегляди
Посол США в ООН пригрозив росії санкціями та поставками зброї Україні, якщо кремль не зупинить війну21 листопада, 02:58 • 13953 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 14510 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 6812 перегляди
Публікації
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 6828 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 04:07 • 25400 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 51517 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 65076 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 71900 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Донецька область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 14517 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 35343 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 49339 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 71319 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 67697 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Tesla Model Y
ChatGPT

План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN

Київ • УНН

 • 3576 перегляди

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту. Він передбачає фактичний російський контроль над частиною територій, що є неприйнятним для України та викликає занепокоєння у європейських країн.

План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN

Новий план США щодо припинення російсько-української війни став для європейської дипломатичної спільноти повною несподіванкою. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Європейський дипломат, ім’я якого не розголошується, заявив, що для українців ця ідея є просто нереальною, тоді як це відкриває двері для нового ймовірного російського вторгнення.

Для будь-якого українського лідера прийняти ці умови буде політичним самогубством, а передача цієї укріпленої території - військовим самогубством

 - заявив він.

Дипломат також розповів, що міністерства закордонних справ Європи та інших країн дзвонили до Вашингтона, щоб отримати роз'яснення щодо цього плану, але їм відповіли, що вони також нічого про це не знають.

Контекст

Президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного врегулювання між росією та Україною. До того видання Axios повідомило, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа таємно розробляє з росією новий план припинення війни в Україні.

Даний план передбачає фактичний російський контроль над всією Донецькою і Луганською областями. Водночас території, з яких Україна виведе війська, вважатимуться демілітаризованими, і росія не зможе розміщувати там свої війська.

Також план передбачає повернення росіянами частини земель на Херсонщині і Запоріжжі після переговорів.

Згодом видання Axios повідомило, що зустріч радника Трампа Стіва Віткоффа з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі була скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни.

Також згодом Axios опублікувало 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Нагадаємо

Оглядач The Telegraph Деніел ДеПетріс вважає план Трампа щодо України нереалістичним і неприйнятним для Києва. Він зазначив, що цей план не заслуговує на довіру, адже шанси на його втілення в життя є вкрай малими.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України, колишній постійний представник України в ООН Сергій Кислиця назвав план Дональда Трампа інформаційно-психологічною спецоперацією.

Також видання The Telegraph повідомляє, що згідно плану Трампа росія сплачуватиме оредну плату за фактичний контроль над окупованим Донбасом. Одна сума цієї плати не розголошується.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Дейлі телеграф
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Сергій Кислиця
Дональд Трамп
Херсонська область
Анкара
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна