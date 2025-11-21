План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN

Новий план США щодо припинення російсько-української війни став для європейської дипломатичної спільноти повною несподіванкою. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Європейський дипломат, ім’я якого не розголошується, заявив, що для українців ця ідея є просто нереальною, тоді як це відкриває двері для нового ймовірного російського вторгнення.

Для будь-якого українського лідера прийняти ці умови буде політичним самогубством, а передача цієї укріпленої території - військовим самогубством - заявив він.

Дипломат також розповів, що міністерства закордонних справ Європи та інших країн дзвонили до Вашингтона, щоб отримати роз'яснення щодо цього плану, але їм відповіли, що вони також нічого про це не знають.

Контекст

Президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного врегулювання між росією та Україною. До того видання Axios повідомило, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа таємно розробляє з росією новий план припинення війни в Україні.

Даний план передбачає фактичний російський контроль над всією Донецькою і Луганською областями. Водночас території, з яких Україна виведе війська, вважатимуться демілітаризованими, і росія не зможе розміщувати там свої війська.

Також план передбачає повернення росіянами частини земель на Херсонщині і Запоріжжі після переговорів.

Згодом видання Axios повідомило, що зустріч радника Трампа Стіва Віткоффа з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі була скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни.

Також згодом Axios опублікувало 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Нагадаємо

Оглядач The Telegraph Деніел ДеПетріс вважає план Трампа щодо України нереалістичним і неприйнятним для Києва. Він зазначив, що цей план не заслуговує на довіру, адже шанси на його втілення в життя є вкрай малими.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України, колишній постійний представник України в ООН Сергій Кислиця назвав план Дональда Трампа інформаційно-психологічною спецоперацією.

Також видання The Telegraph повідомляє, що згідно плану Трампа росія сплачуватиме оредну плату за фактичний контроль над окупованим Донбасом. Одна сума цієї плати не розголошується.