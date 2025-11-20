"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни
Київ • УНН
Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України, назвав план Дональда Трампа щодо миру між росією та Україною інформаційно-психологічною спецоперацією.
Перший заступник міністра закордонних справ України, колишній постійний представник України в ООН Сергій Кислиця відреагував на план президента США Дональда Трампа щодо миру між росією і Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Кислиці в соцмережі "Х".
Деталі
Український дипломат заявив, що поява плану та його зміст наводять його на думки про ІПСО (інформаційно психологічна спецоперація – ред).
Спадає на думку щонайменше два феномена - Держплан (Госплан російською мовою - ред) - фабрика нереалістичних планів і ІПСО - спланована маніпуляція інформацією для впливу на думки та емоції людей, яка відрізняється від звичайних фейків своєю продуманістю і чіткими цілями
Контекст
Президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного врегулювання між росією та Україною. До того видання Axios повідомило, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа таємно розробляє з росією новий план припинення війни в Україні.
Даний план передбачає фактичний російський контроль над всією Донецькою і Луганською областями. Водночас території, з яких Україна виведе війська, вважатимуться демілітаризованими, і росія не зможе розміщувати там свої війська.
Також план передбачає повернення росіянами частини земель на Херсонщині і Запоріжжі після переговорів.
Згодом видання Axios повідомило, що зустріч радника Трампа Стіва Віткоффа з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі була скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни.
Нагадаємо
Оглядач The Telegraph Деніел ДеПетріс вважає план Трампа щодо України нереалістичним і неприйнятним для Києва. Він зазначив, що цей план не заслуговує на довіру, адже шанси на його втілення в життя є вкрай малими.