На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідки
Київ • УНН
На Волині ліквідовано пожежі на об'єктах критичної інфраструктури, що виникли внаслідок нічної атаки РФ. Попередньо, без жертв і постраждалих, до гасіння залучалося понад 90 рятувальників.
У Волинській області загасили пожежі, які виникли на об’єктах критичної інфраструктури внаслідок атаки рф, повідомили у ДСНС України у четвер, показавши наслідки, пише УНН.
Упродовж ночі росіяни масовано атакували Волинь: рятувальники ліквідували пожежі, що виникли на об’єктах критичної інфраструктури. Попередньо, без жертв і постраждалих
До гасіння, як вказано, залучалися понад 90 рятувальників і понад 20 одиниць основної та спецтехніки.
Зокрема, як повідомив мер Луцька Ігор Поліщук, чергову атаку ворога з застосуванням великої кількості БПЛА пережила сьогодні Луцька громада.
"Уражено обʼєкт інфраструктури, внаслідок чого виникла сильна пожежа. Інформація про загиблих та постраждалих відсутня. Пожежу ліквідовано", - написав Поліщук у Telegram.
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго01.01.26, 10:05 • 594 перегляди