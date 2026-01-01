На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідки

У Волинській області загасили пожежі, які виникли на об’єктах критичної інфраструктури внаслідок атаки рф, повідомили у ДСНС України у четвер, показавши наслідки, пише УНН.

Упродовж ночі росіяни масовано атакували Волинь: рятувальники ліквідували пожежі, що виникли на об’єктах критичної інфраструктури. Попередньо, без жертв і постраждалих - повідомили у ДСНС.

До гасіння, як вказано, залучалися понад 90 рятувальників і понад 20 одиниць основної та спецтехніки.

Зокрема, як повідомив мер Луцька Ігор Поліщук, чергову атаку ворога з застосуванням великої кількості БПЛА пережила сьогодні Луцька громада.

"Уражено обʼєкт інфраструктури, внаслідок чого виникла сильна пожежа. Інформація про загиблих та постраждалих відсутня. Пожежу ліквідовано", - написав Поліщук у Telegram.

