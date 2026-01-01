$42.350.03
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідки

Київ • УНН

 • 914 перегляди

На Волині ліквідовано пожежі на об'єктах критичної інфраструктури, що виникли внаслідок нічної атаки РФ. Попередньо, без жертв і постраждалих, до гасіння залучалося понад 90 рятувальників.

На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідки

У Волинській області загасили пожежі, які виникли на об’єктах критичної інфраструктури внаслідок атаки рф, повідомили у ДСНС України у четвер, показавши наслідки, пише УНН.

Упродовж ночі росіяни масовано атакували Волинь: рятувальники ліквідували пожежі, що виникли на об’єктах критичної інфраструктури. Попередньо, без жертв і постраждалих

- повідомили у ДСНС.

До гасіння, як вказано, залучалися понад 90 рятувальників і понад 20 одиниць основної та спецтехніки.

Зокрема, як повідомив мер Луцька Ігор Поліщук, чергову атаку ворога з застосуванням великої кількості БПЛА пережила сьогодні Луцька громада.

"Уражено обʼєкт інфраструктури, внаслідок чого виникла сильна пожежа. Інформація про загиблих та постраждалих відсутня. Пожежу ліквідовано", - написав Поліщук у Telegram.

Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго01.01.26, 10:05 • 594 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Волинська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Луцьк