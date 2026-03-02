США втратили шість військових на війні в Ірані, очікуються жорстокіші удари
Київ • УНН
Центральне командування ЗС США повідомило про шістьох загиблих військовослужбовців у війні в Ірані. Знайдено останки двох зниклих безвісти військових після атак Ірану.
Сполучені Штати Америки втратили вже шість військовослужбовців на війні в Ірані. Про це доповіло Центральне командування ЗС США, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що нещодавно американські сили знайшли останки двох раніше зниклих безвісти військовослужбовців на об'єкті, який був атакований під час перших атак Ірану в регіоні.
Основні бойові операції тривають. Особи загиблих не розголошуються до 24 годин після повідомлення найближчих родичів
У свою чергу держсекретар США Марко Рубіо заявив, що найсильніші удари від американських військових ще попереду.
"Наступна фаза буде ще більш жорстокою", - сказав дипломат.
Нагадаємо
Операція "Епічна лють" – як у Вашингтоні назвали війну США проти Ірану – має "чіткі цілі", заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
